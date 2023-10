Έκτακτη συνάντηση των ΥΠΕΞ του Αραβικού Συνδέσμου για τη Γάζα Κόσμος 17:39, 09.10.2023 linkedin

Έκτακτη συνάντηση θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, την Τετάρτη, για να συζητήσουν «την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας