Τουλάχιστον έξι άτομα πνίγηκαν και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν κατά τη βύθιση τουριστικού υποβρυχίου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο επέβαιναν 45 Ρώσοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με το BBC, το τουριστικό υποβρύχιο Sindbad βυθίστηκε έξω από τις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, στην πόλη Χουργκάντα, γύρω στις 10 το πρωί της Πέμπτης.

Οι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Η πόλη Χουργκάντα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, γνωστός για τις παραλίες και τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Το υποβρύχιο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και βυθίστηκε μπροστά από τη μαρίνα «γνωστού ξενοδοχείου», το οποίο δεν έχει κατονομαστεί από τα τοπικά μέσα.

بعد مصرع وإصابة 15 شخصًا.. ننشر أول صور للغواصة «سندباد» الغارقة في البحر الأحمرhttps://t.co/9lwohFp3Hk pic.twitter.com/ycN8EUa4ch — الأقباط اليوم (@coptstoday) March 27, 2025

Οι 45 επιβαίνοντες συμμετείχαν σε θαλάσσια εκδρομή για να δουν τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο πραγματοποιεί τουριστικές διαδρομές στη Χουργκάντα εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της βύθισης δεν έχουν ανακοινωθεί.

Πηγή: skai.gr

