Τουλάχιστον 6 νεκροί από τη βύθιση τουριστικού υποβρυχίου στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας - Ρώσοι όλοι οι επιβάτες

Οι τραυματίες, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία - Στο υποβρύχιο πιστεύεται ότι επέβαιναν περίπου 40 τουρίστες επιβάτες

Sindbad

Τουλάχιστον έξι άτομα πνίγηκαν και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν κατά τη βύθιση τουριστικού υποβρυχίου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο επέβαιναν 45 Ρώσοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με το BBC, το τουριστικό υποβρύχιο Sindbad βυθίστηκε έξω από τις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, στην πόλη Χουργκάντα, γύρω στις 10 το πρωί της Πέμπτης.

Οι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Η πόλη Χουργκάντα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, γνωστός για τις παραλίες και τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Το υποβρύχιο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και βυθίστηκε μπροστά από τη μαρίνα «γνωστού ξενοδοχείου», το οποίο δεν έχει κατονομαστεί από τα τοπικά μέσα.

Οι 45 επιβαίνοντες συμμετείχαν σε θαλάσσια εκδρομή για να δουν τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο πραγματοποιεί τουριστικές διαδρομές στη Χουργκάντα εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της βύθισης δεν έχουν ανακοινωθεί.

