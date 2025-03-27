Νέες περικοπές προγραμμάτων, αυτή τη φορά που αφορούν την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στο εξωτερικό, εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε την Πέμπτη η Washington Post.

Συγκεκριμένα, οι περικοπές αναμένεται να τερματίσουν 69 προγράμματα που έχουν διαθέσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων και για την επιβολή των προτύπων εργασίας σε περισσότερες από 40 χώρες, σύμφωνα με την έκθεση.

Παράλληλα, η εφημερίδα New York Times έκανε γνωστό ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να τερματίσει επίσης την αμερικανική οικονομική στήριξη στον Gavi, έναν οργανισμό που βοηθά στην αγορά εμβολίων για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες και θα περιορίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί ορισμένα προγράμματα βοήθειας χρηματοδότησης για φάρμακα θεραπείας του H.I.V. και της φυματίωση και θα παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε χώρες όπου μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι και έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, τόνισε η NYT, επικαλούμενη έγγραφο της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

