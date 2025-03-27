Ως «άσχημα νέα για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τη γερμανική οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις ΗΠΑ», περιέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ζήτησε «αποφασιστική απάντηση» της ΕΕ.

Οι πωλήσεις γερμανικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αποτελούν το 13% των εξαγωγών, ενώ ακολουθούν η Βρετανία με 11,3% και η Γαλλία με 7,4%. Ενδεικτικά, μία στις τρεις Porsche και μία στις έξι BMW πωλήθηκαν το 2024 στις ΗΠΑ.

«Είναι πλέον σημαντικό η ΕΕ να δώσει μια αποφασιστική απάντηση στους δασμούς - πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θα υποχωρήσουμε έναντι των ΗΠΑ. Απαιτείται δύναμη και αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ, επισημαίνοντας ότι οι εξαγγελίες δεν αποτελούν έκπληξη και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προετοιμαστεί, σε συνεργασία με τα κράτη - μέλη. «Ταυτόχρονα, θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συνεχίσει να διαπραγματεύεται μια λύση με τις ΗΠΑ, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας σπιράλ δασμών», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι οι δασμοί βλάπτουν τόσο την ΕΕ όσο και τις ΗΠΑ και το παγκόσμιο εμπόριο στο σύνολό του. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ μίλησε ακόμη για «άσχημα νέα για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, για τη γερμανική οικονομία, για την ΕΕ, αλλά και για τις ΗΠΑ» και εξήγησε ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα διαταραχθούν και τα αυτοκίνητα των ΗΠΑ θα γίνουν επίσης πιο ακριβά.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από την πλευρά της κάνει λόγο για «μοιραίο μήνυμα» για το βασιζόμενο σε κανόνες ελεύθερο εμπόριο.

Από την πλευρά των εταιριών, η πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ δήλωσε στο ίδιο πνεύμα ότι οι νέοι δασμοί συνιστούν «μοιραίο μήνυμα» για το βασιζόμενο σε κανόνες ελεύθερο εμπόριο.

«Οι δασμοί που έχει προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου συνεπάγονται σημαντικό βάρος τόσο για τις εταιρίες όσο και για την στενά συνδεδεμένη με αυτές παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, με αρνητικές συνέπειες, ειδικά για τους καταναλωτές - ακόμη και στις ΗΠΑ. Οι επιπλέον δασμοί θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ», προειδοποίησε η κυρία Μιούλερ και ζήτησε άμεσες διαπραγματεύσεις ΕΕ - ΗΠΑ για μια διμερή συμφωνία, καθώς η αμερικανική αγορά είναι η πιο σημαντική για τις γερμανικές εταιρίες αυτοκινήτων.

«Η διατλαντική εταιρική σχέση και το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο έχουν μεγάλη οικονομική σημασία και για τις δύο πλευρές και αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη, την ευημερία και τις θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», πρόσθεσε η πρόεδρος του DVA.

