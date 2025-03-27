Κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ευρωπαίους δημοσιογράφους χθες στο Παρίσι, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο ουκρανός πρόεδρος έκανε μία δήλωσε «βόμβα»: Εν μέσω πολλών φημών για την κακή υγεία του Ρώσου προέδρου, ο Ζελένσκι προέβλεψε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα πεθάνει σύντομα – και αυτό είναι γεγονός».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου και πόσα γνωρίζει ο Ζελένσκι για αυτή.

Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι άρρωστος, καθώς τον έχουν δει συχνά με πρησμένο πρόσωπο, ματωμένα μάτια, τρέμουλο και συσπάσεις στα πόδια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φαινόταν επίσης να περπατά κουτσαίνοντας.

Όπως γράφει η βρετανική Standard, μόλις την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε ότι ο Πούτιν, 72 ετών, υπέστη ένα «μίνι εγκεφαλικό», αφού εθεάθη να τρέμει ανεξέλεγκτα κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που πυροδότησε τις φήμες για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε το 2022: Τότε, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον τότε υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου , ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε σχεδόν ξαπλωμένος στην καρέκλα του, να κρατιέται από το τραπέζι για 13 λεπτά και να μπερδεύει τα λόγια του.

Bloated Putin fuels Parkinson’s rumours after ‘gripping table, slouching and constantly tapping foot’ pic.twitter.com/9Gj3A1vIms — The Sun (@TheSun) April 22, 2022

Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να πάσχει από καρκίνο ή τη νόσο του Πάρκινσον - αλλά δεν έχουν επαληθευτεί.

Πηγή: skai.gr

