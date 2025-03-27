Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«O Πούτιν θα πεθάνει σύντομα»: Η φράση του Ζελένσκι που πυροδότησε τις φήμες για την υγεία του Ρώσου προέδρου

Η δήλωση «βόμβα» προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου και πόσα γνωρίζει ο Ζελένσκι για αυτήν

πουτιν

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ευρωπαίους δημοσιογράφους χθες στο Παρίσι, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο ουκρανός πρόεδρος έκανε μία δήλωσε «βόμβα»: Εν μέσω πολλών φημών για την κακή υγεία του Ρώσου προέδρου, ο Ζελένσκι προέβλεψε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα πεθάνει σύντομα – και αυτό είναι γεγονός».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου και πόσα γνωρίζει ο Ζελένσκι για αυτή. 

Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι άρρωστος, καθώς τον έχουν δει συχνά με πρησμένο πρόσωπο, ματωμένα μάτια, τρέμουλο και συσπάσεις στα πόδια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φαινόταν επίσης να περπατά κουτσαίνοντας.

Όπως γράφει η βρετανική Standard, μόλις την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε ότι ο Πούτιν, 72 ετών, υπέστη ένα «μίνι εγκεφαλικό», αφού εθεάθη να τρέμει ανεξέλεγκτα κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που πυροδότησε τις φήμες για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε το 2022: Τότε, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον τότε υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου , ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε σχεδόν ξαπλωμένος στην καρέκλα του, να κρατιέται από το τραπέζι για 13 λεπτά και να μπερδεύει τα λόγια του. 

Υπάρχουν επίσης  ισχυρισμοί ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να πάσχει από καρκίνο ή  τη νόσο του Πάρκινσον - αλλά δεν έχουν επαληθευτεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark