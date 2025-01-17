Πύραυλος Starship της SpaceX του Ίλον Μασκ που εκτελούσε δοκιμαστική πτήση εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του, αναγκάζοντας δεκάδες πτήσεις αεροπορικών εταιρειών στον εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού να αλλάξουν την πορεία τους προκειμένου να αποφύγουν την πτώση συντριμμιών.

Η ομάδα ελέγχου της αποστολής της SpaceX, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στον ιστότοπό της, έχασε την επαφή με τον πρόσφατα αναβαθμισμένο πύραυλο Starship, που εκτελούσε μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση μεταφοράς δορυφόρων, περίπου οκτώμισι λεπτά μετά την απογείωσή του από τις εγκαταστάσεις πυραύλων στο Νότιο Τέξας στις 12.38 το πρωί της Παρασκευής.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πίσω τμήμα του σκάφους» — προκαλώντας την έκρηξη ή μια «ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση» σύμφωνα με την ορολογία της SpaceX. Τα συντρίμμια έπεσαν «στον Ατλαντικό Ωκεανό εντός των προκαθορισμένων περιοχών κινδύνου», σημείωσε η εταιρεία.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πύρινες σφαίρες να διασχίζουν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους ίχνη καπνού.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 17, 2025

«Χάσαμε όντως όλες τις επικοινωνίες με το σκάφος - αυτό ουσιαστικά μας δείχνει ότι είχαμε μια ανωμαλία με το ανώτερο επίπεδο», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της SpaceX, Dan Huot, επιβεβαιώνοντας λίγα λεπτά την εκτόξευση ότι το διαστημικό σκάφος χάθηκε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που δείχνει το πεδίο των συντριμμιών και γράφοντας: «Η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η ψυχαγωγία είναι εγγυημένη!».

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

Η τελευταία φορά η SpaceX αντιμετώπισε αντίστοιχο πρόβλημα με τον πύραυλο Starship ήταν τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, κατά την επανείσοδό στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ, ο Μασκ ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης δείχνουν ότι «υπήρξε διαρροή οξυγόνου/καυσίμου στην κοιλότητα πάνω από το τείχος προστασίας του κινητήρα του σκάφους, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση από την ικανότητα εξαερισμού».

Preliminary indication is that we had an oxygen/fuel leak in the cavity above the ship engine firewall that was large enough to build pressure in excess of the vent capacity.



Apart from obviously double-checking for leaks, we will add fire suppression to that volume and… — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ενεργοποίησε μια «περιοχή πτώσης συντριμμιών» μετά την έκρηξη του Starship, κάτι που γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που εκτιμάται ότι πρόκειται να πέσουν συντρίμμια εκτός των περιοχών που είχαν ήδη κλείσει για την εναέρια κυκλοφορία στο πλαίσιο διαστημικής αποστολής, σύμφωνα με το CNN.

Δεκάδες εμπορικές αεροπορικές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια ή άλλαξαν πορεία για να αποφύγουν πιθανή πτώση συντριμμιών, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, ενώ καταγράφηκαν και αρκετές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις πτήσεων από τα αεροδρόμια του Μαϊάμι και του Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 17, 2025

Η έκρηξη του διαστημικού σκάφους εκτιμάται ότι μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση του εμβληματικού πυραυλικού προγράμματος του Μασκ.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με τις ομοσπονδιακές αρχές προκειμένου να διεξαχθεί «ενδελεχής έρευνα» για το τι πήγε στραβά με το διαστημόπλοιο Starship κατά τη σημερινή δοκιμαστική πτήση. Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα των δοκιμαστικών πτήσεων της SpaceX.

Οι καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις έρευνες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορία για το πρόγραμμα Starship έχουν προκαλέσει συχνά την οργή του Μασκ. Ωστόσο, την Πέμπτη, ο επικεφαλής της SpaceX σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι, με βάση τις «προκαταρκτικές» εκτιμήσεις, «τίποτα μέχρι στιγμής δεν υποδηλώνει την αναβολή της επόμενης εκτόξευσης τον επόμενο μήνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.