«Αγώνας δρόμου» για τη Σελήνη: Η SpaceX εκτόξευσε 2 δορυφόρους που μεταφέρουν διαστημικά σκάφη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο «αγώνας δρόμου» με έπαθλο τη Σελήνη. Η SpaceX εκτόξευσε δύο εμπορικούς δορυφόρους που μεταφέρουν σεληνιακά σκάφη για την «κατάκτηση» του φεγγαριού. Ο πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια μετέφερε δύο διαστημικά σκάφη όταν απογειώθηκε νωρίς την Τετάρτη από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα.

SLIM Lander



Ένα σεληνιακό σκάφος προέρχεται από την Firefly Aerospace με έδρα το Τέξας. Το λεγόμενο Blue Ghost σηματοδοτεί το πρώτο εγχείρημα της Firefly που αφορά την εξερεύνηση της Σελήνης με την εταιρεία να επιχειρεί προσσελήνωση σε περίπου 45 ημέρες.



Τον πύραυλο με το Blue Ghost μοιράζεται και το έτερο σκάφος, Hakuto-R, από την Ispace Inc που εδρεύει στο Τόκιο. Έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο φεγγάρι περί τα μέσα του έτους, εάν όλα πάνε καλά, στη δεύτερη προσπάθεια της νεοφυούς εταιρείας να γράψει ιστορία μετά το 2023.





Το Hakuto-R θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη σελήνη, επειδή το Ispace ακολουθεί μια ασφαλέστερη και λιγότερο ενεργοβόρα διαδρομή και αυτή τη φορά στοχεύει σε ένα πιο επίπεδο σημείο προσσελήνωσης συγκριτικά με το 2023.



Οι νέες αποστολές αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο στην «κούρσα» του εμπορικού τομέα για τη σελήνη, αφότου η Ινδία, τον Αύγουστο του 2023, έγινε η πρώτη χώρα που προσσελήνωσε διαστημικό όχημα κοντά στον νότιο πόλο. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, το ιδιωτικό διαστημικό όχημα της Intuitive Machines έγινε το πρώτο που έφτασε στη σεληνιακή επιφάνεια και πλησίασε πολύ πιο κοντά στον νότιο πόλο, όπου οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα λύσουν το «αίνιγμα» της προέλευσης του νερού της Σελήνης.

Blue Ghost



Η Firefly, υπεργολάβος του προγράμματος Artemis της NASA που στοχεύει στην επιστροφή των ανθρώπων στο φεγγάρι, εξασφάλισε συμβόλαιο τον Δεκέμβριο αξίας 179 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο να παραδώσει έξι φορτία με ηλεκτρονικό υλικό της NASA στο φεγγάρι μέχρι το 2028.



Το Blue Ghost στοχεύει σε μια ηφαιστειακή καλδέρα που ονομάζεται Sea of Crises ή Mare Crisium, ενώ το Ispace στοχεύει σε μια μεγάλη, επίπεδη πεδιάδα που ονομάζεται Mare Frigoris - Sea of Cold (Θάλασσα του Κρύου) - στη βόρεια άκρη του φεγγαριού.

Falcon 9 launches two lunar landers to the Moon for @Firefly_Space and @ispace_inc pic.twitter.com/Jrb8MZcycp — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2025



Πριν από περίπου 12 μήνες, η Ιαπωνία προσεδαφίστηκε για πρώτη φορά στο φεγγάρι μετά από μια σειρά επώδυνων αποτυχιών στις διαστημικές φιλοδοξίες της χώρας. Το ιαπωνικό διαστημικό όχημα SLIM Lander, σχεδόν έγινε χαμένη υπόθεση όταν προσσεληνώθηκε σε έναν κεκλιμένο λόφο που εμπόδισε το ηλιακό φως να φτάσει στις ηλιακές του κυψέλες. Στη συνέχεια, μετά από δύο εβδομάδες θερμοκρασιών υπό το μηδέν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, αναζωογονήθηκε από τη ζεστασιά του ήλιου και ήταν σε θέση να μεταδώσει ζωτικά δεδομένα πίσω στη Γη.

Deployment of the @ispace_inc RESILIENCE lunar lander confirmed pic.twitter.com/ep3N05MkTm — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2025

Πηγή: The Washington Post

