Η SpaceX θα δοκιμάσει τον πιο ισχυρό κινητήρα στην ανθρώπινη ιστορία - Key role για το πρόγραμμα Artemis

Ο συγκεκριμένος κινητήρας αναμένεται να βελτιώσει σε μεγάλο ποσοστό τις ταχύτητες των διαστημοπλοίων - Θα χρησιμοποιηθεί στις αποστολές του 2026

SpaceX

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δοκιμή του giant rocket booster, η SpaceX ετοιμάζεται να δοκιμάσει έναν νέο κινητήρα, τον ισχυρότερο που έχει δημιουργηθεί ποτέ από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με την εταιρεία και τη NASA, ο συγκεκριμένος κινητήρας θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα Artemis, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ανθρώπινης αποικίας στη Σελήνη και ακολούθως στον πλανήτη Άρη.

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στις διαστημικές εγκαταστάσεις του Μπράουνβιλ, στο Τέξας.

Ο συγκεκριμένος κινητήρας προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις αποστολές προς τη Σελήνη το 2026 και εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ταχύτητες των διαστημοπλοίων και κατ' επέκταση θα συμβάλει στη χρονική αποσυμπίεση των αποστολών στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στη Σελήνη θα μεταφερθούν όλα τα απαιτούμενα υλικά για την οικοδόμηση βάσης στην επιφάνεια. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει επανδρωμένες πτήσεις προς το φεγγάρι και εγκατάσταση ομάδας επιστημόνων και τεχνικών στη βάση που θα έχει δημιουργηθεί.

