Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

🚨 IRAN | LORESTAN UNREST 🇮🇷



Iranian security forces opened live fire on protesters in Doroud, Lorestan Province, late last night.



🔺 3 protesters killed after protests escalated into violent riots

🔺 Clashes erupted following an attempt to seize weapons from a police station… pic.twitter.com/IywvY8iazC — Military Observer (@TheMilObserverr) January 2, 2026

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, στις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους (επισήμως) 6 άνθρωποι, ενώ οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για μόλις 3.

Οι νεκροί έχουν καταγραφεί στο δυτικό Ιράν, ενώ 30 άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Τεχεράνη κατηγορούμενα για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

On the fourth day of protests in Iran, demonstrators clashed with security forces in Fasa as footage showed armed men firing on the streets. The unrest — sparked by a falling currency and worsening economy — began in Tehran and has spread to other cities. pic.twitter.com/Vx7FB9i8M3 — DW News (@dwnews) January 2, 2026

«Ο κοινός πόνος έχει μετατραπεί σε κραυγή στους δρόμους. Για τέσσερις ημέρες, ο λαός ξεσηκώθηκε, όχι για να παραπονεθεί, αλλά για να απαιτήσει αλλαγή», έγραψε στο Instagram ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών ως μια «εξέγερση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά».

Την Πέμπτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις, με τους διαδηλωτές να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά τμήματα και τους αστυνομικούς να απαντουν με πραγματικά πυρά.

#BreakingNews : #Iran erupts. 30+ reportedly killed as protesters defy Islamic laws and call for the restoration of the monarchy. Unrest is spreading fast—from major cities into rural regions. #IranProtests pic.twitter.com/xzDzvT9lKj — Indian Development & Infra (@Defence1100) January 2, 2026

Ενδεικτικά, βίντεο από την πόλη Άζνα (δυτικά) στα social media, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.

Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (...) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Την ώρα που το κίνημα διαμαρτυρίας εξαπλωνόταν, η ισραηλινή Μοσάντ κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να μην φοβούνται την καταστολή και να βγουν στους δρόμους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι «βρίσκεται εκεί μαζί τους».

Το Ιράν και το Ισραήλ είναι εχθροί από την ανατροπή του Σάχη και την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.