Επισήμως 6 νεκροί από την έναρξη της λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν - Βίντεο

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, γιου του Σάχη

Ιραν

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια.

Ωστόσο, το  αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. 

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε»  με την Ιρανική Επανάσταση το 1979,  ύστερα από 37 έτη βασιλείας. 

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, στις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους (επισήμως) 6 άνθρωποι, ενώ οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για μόλις 3. 

Οι νεκροί έχουν καταγραφεί στο δυτικό Ιράν, ενώ 30  άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Τεχεράνη κατηγορούμενα για «διατάραξη της δημόσιας τάξης». 

«Ο κοινός πόνος έχει μετατραπεί σε κραυγή στους δρόμους. Για τέσσερις ημέρες, ο λαός ξεσηκώθηκε, όχι για να παραπονεθεί, αλλά για να απαιτήσει αλλαγή», έγραψε στο Instagram ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών ως μια «εξέγερση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά». 

Την  Πέμπτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις, με τους διαδηλωτές να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά τμήματα και τους αστυνομικούς να απαντουν με πραγματικά πυρά. 

Ενδεικτικά, βίντεο από την πόλη Άζνα (δυτικά) στα social media, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.

Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (...) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Την ώρα που το κίνημα διαμαρτυρίας εξαπλωνόταν, η ισραηλινή Μοσάντ κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να μην φοβούνται την καταστολή και να βγουν στους δρόμους, διαβεβαιώνοντάς τους  ότι «βρίσκεται εκεί μαζί τους». 

Το Ιράν και το Ισραήλ είναι εχθροί από την ανατροπή του Σάχη και την  ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. 

