Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ επισήμανε ότι οι δεσμοί της χώρας του με τη Ρωσία έχουν αλλάξει για πάντα, και αυτό είναι άμεση συνέπεια του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ τόνισε ότι ο στόχος είναι η ειρήνη — αλλά όχι με κάθε κόστος.

«Η ειρήνη συχνά σημαίνει συμβιβασμό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το γεγονός ότι δεν θα ταιριάζουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το αίσθημα δικαιοσύνης μας. Παρόλα αυτά, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Το βασικό μήνυμα αφορούσε την ασφάλεια: μαζί με τους συμμάχους της, η Φινλανδία σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ποτέ ξανά σε γειτονική χώρα.

Ταυτόχρονα, ο Στουμπ σημείωσε το προφανές — η Ρωσία παραμένει γείτονας. Αλλά το αν οι μελλοντικές σχέσεις θα είναι ειρηνικές ή όχι δεν εξαρτάται πλέον από την Ευρώπη, αλλά από τις ενέργειες της Μόσχας.

🇫🇮Finland’s president says ties with Russia have changed forever



And this is a direct consequence of the war against Ukraine.



Alexander Stubb stressed that the goal is peace — but not at any cost.



“Peace often means compromise. We must be ready for the fact that not all… pic.twitter.com/zWhwh992e2 — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.