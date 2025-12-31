Διαδηλωτές στο Ιράν επιχείρησαν την Τετάρτη να εισβάλουν σε κτίριο τοπικής διοίκησης στη νότια επαρχία Φαρς, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, την τέταρτη ημέρα κινητοποιήσεων για το αυξημένο κόστος ζωής.

Οι διαμαρτυρίες για τον υψηλό πληθωρισμό και την υποτίμηση του ιρανικού ριάλ ξεκίνησαν την Κυριακή από καταστηματάρχες στην Τεχεράνη και έως την Τρίτη είχαν επεκταθεί σε αρκετά πανεπιστήμια της πόλης, με την απόπειρα εισβολής να καταγράφεται την Τετάρτη.

«Πριν από λίγες ώρες, μια οργανωμένη ομάδα επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο της νομαρχίας στην πόλη Φάσα. Η επίθεση απέτυχε με την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφεραν κρατικά μέσα. «Η επικεφαλής των ταραχοποιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι τέσσερις “επιτιθέμενοι” συνελήφθησαν, ενώ τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά το επεισόδιο.

Βίντεο που μετέδωσαν κρατικά μέσα δείχνει ομάδα ατόμων να επιχειρεί να παραβιάσει την πύλη του κτιρίου. Το Reuters επιβεβαίωσε την τοποθεσία του υλικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον χρόνο λήψης.



