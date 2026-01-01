Ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε σε μια δυτική επαρχία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν λόγω της οικονομικής κρίσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη -το πρώτο θανάσιμο περιστατικό μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σημειώνει το Associated Press.

Ο θάνατος του 21χρονου εθελοντή της δύναμης Basij των φρουρών της Επανάστασης την Τετάρτη το βράδυ μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο σκληρής αντίδρασης της θεοκρατίας του Ιράν στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν επιβραδυνθεί στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, αλλά έχουν επεκταθεί σε άλλες επαρχίες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε τον θάνατο του μέλους των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων με την ονομασία Student News Network, το οποίο θεωρείται ότι έχει στενές σχέσεις με τη Basij, κατηγόρησε άμεσα τους διαδηλωτές για τον θάνατο του μέλους, επικαλούμενο σχόλια του Saeed Pourali, αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Lorestan του Ιράν.

Το μέλος των Φρουρών της Επανάστασης «μαρτύρησε... στα χέρια των ταραξιών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη αυτή για την υπεράσπιση της δημόσιας τάξης», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Άλλα 13 μέλη της Basij και αστυνομικοί τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

«Οι διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα οφείλονται σε οικονομικές πιέσεις, πληθωρισμό και διακυμάνσεις του νομίσματος και αποτελούν έκφραση ανησυχιών για τα μέσα διαβίωσης», δήλωσε ο Pourali. «Οι φωνές των πολιτών πρέπει να ακουστούν προσεκτικά και με τακτ, αλλά οι άνθρωποι δεν πρέπει να επιτρέψουν να επηρεαστούν τα αιτήματά τους από άτομα που επιδιώκουν το κέρδος».

Οι διαμαρτυρίες έχουν γίνει οι μεγαλύτερες στο Ιράν από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Mahsa Amini υπό αστυνομική κράτηση προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις δεν έχουν ακόμη εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και δεν έχουν την ένταση εκείνων που προκάλεσε ο θάνατος της Amini, η οποία συνελήφθη επειδή δεν φορούσε το χιτζάμπ, ή μαντίλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρχών.

Η θεοκρατία του Ιράν είχε κηρύξει την Τετάρτη δημόσια αργία σε μεγάλο μέρος της χώρας, επικαλούμενη το κρύο, πιθανώς σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πρωτεύουσα για το Σαββατοκύριακο. Το ιρανικό Σαββατοκύριακο είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, ενώ το Σάββατο είναι τα γενέθλια του Ιμάμη Αλί, μια αργία για πολλούς.

