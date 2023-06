Έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα: Σε δραματική κατάσταση οι κάτοικοι στο Χάρκοβο - Περιμένουν βοήθεια, αναζητούν συγγενείς

Κάτοικοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου με την Ουκρανία, από τη ρωσική πλευρά, εξέταζαν σήμερα τις ζημιές που προκλήθηκαν στα πλημμυρισμένα σπίτια τους από τα νερά του φράγματος Καχόβκα και περίμεναν βοήθεια από τις αρχές ενώ άλλοι αναζητούσαν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους στο διαδίκτυο.

Οι διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι διέταξαν τους κατοίκους τριών περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς ανέβαιναν τα νερά, χθες Τρίτη, την ώρα που Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνταν για την ανατίναξη του φράγματος.

