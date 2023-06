Έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα: Εκκενώνονται οικισμοί - Κατεπείγον συμβούλιο ασφαλείας κάλεσε ο Ζελένσκι

Τεράστιος όγκος νερού ρέει ανεξέλεγκτος από την στιγμή της έκρηξης - Θα εκκενωθούν περίπου 80 κοινότητες - Για «οικοκτονία» μίλησε ο Ζελένσκι

Η καταστροφή από τη Ρωσία του υδροηλεκτρικού φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια «οικοκτονία», όμως ουκρανοί και περιφερειακοι αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί κατεπειγόντως σήμερα το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ έγραψε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουγργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Nova Kahovka Dam over the Dnipro River was destroyed. pic.twitter.com/zkCvcKmtYx — ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) June 6, 2023

Εξάλλου ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Κροατίας Ολέξιι Ντανίλοφ δήλωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συγκαλέσει κατεπειγόντως σήμερα το εν λόγω συμβούλιο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε στο twitter βίντεο από την καταστροφή λέγοντας:

«Ρώσοι τρομοκράτες. Η καταστροφή του φράγματος του υδροηλεκτρικού σταθμού Kakhovka επιβεβαιώνει για ολόκληρο τον κόσμο ότι πρέπει να εκδιωχθούν από κάθε γωνιά της ουκρανικής γης. Δεν πρέπει να τους μείνει ούτε ένα μέτρο, γιατί χρησιμοποιούν κάθε μέτρο για τρόμο. Είναι μόνο η νίκη της Ουκρανίας που θα επιστρέψει την ασφάλεια. Και αυτή η νίκη θα έρθει. Οι τρομοκράτες δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν την Ουκρανία με νερό, πυραύλους ή οτιδήποτε άλλο.

Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν. Έχω συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. Διαδώστε μόνο επίσημες και επαληθευμένες πληροφορίες».

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

Τεράστιος όγκος νερού ρέει ανεξέλεγκτος

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

This is a zoo in Nova Kahovka. The faith of the animals is unknown #russiaIsATerroristState pic.twitter.com/8NyV7TBT3b — Iryna Buczkowski🇺🇦🇺🇸Їрина (@IrynaBuczkowski) June 6, 2023

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Οι αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την καταστροφή του φράγματος.

«Το φράγμα στην Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

🇺🇦 Radio saruna - Okupanti, kuri nepaspēja evakuēties pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas, izmantojot radio pieprasa palīdzību, jo viņi no pēdējiem spēkiem turas pie kokiem.#NovaKahovka #Hersona #Ukraina #krievija pic.twitter.com/2qsvKXVRCi — BreakingLV (@breakinglv) June 6, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Photo from Nova Kahovka, from now pic.twitter.com/V9mG0xR7oR — DeNeUa🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@DareKar13999) June 6, 2023

«Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.