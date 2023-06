Πόλεμος στην Ουκρανία: Αλληλοκατηγορίες Κιέβου-Μόσχας για την «καταστροφή» μεγάλου φράγματος

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «ανατίναξαν» το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα (Χερσώνα, νότια), ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιοχής έκαναν λόγο «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το φράγμα έχει καταστραφεί τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι ολοσχερώς, και η περιοχή πλημμυρίζει. Το TASS επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, ενήμερη για τις εξελίξεις.

Nova Kahovka Dam over the Dnipro River was destroyed. pic.twitter.com/zkCvcKmtYx