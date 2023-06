Έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα: Απομακρύνονται πάνω από 17.000 άμαχοι - Πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απομακρύνει "περισσότερους από 17.000" αμάχους από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει γύρω από το φράγμα Καχόβκα (νότια), που καταστράφηκε εν μέρει από έκρηξη για την οποία τα δύο στρατόπεδα επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη.

"Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. Οι ουκρανικές αρχές απομακρύνουν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους. Δυστυχώς, περισσότεροι από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε έδαφος [που τελεί] υπό ρωσικό έλεγχο", ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κοστίν.

Οι κατοχικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, η μικρή πόλη Ολέσκι, στην υπό ρωσικό έλεγχο νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, έχει πλημμυρίσει σχεδόν πλήρως μετά το ρήγμα στο τεράστιο φράγμα Καχόβκα, όπως δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Ρωσία.

"Η εκκένωση... είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό", δήλωσε ο Αντρέι Αλεξεγένκο, επικεφαλής της διορισμένης από τη Ρωσία διοίκησης στην ουκρανική επαρχία της Χερσώνας στο Telegram, αναρτώντας βίντεο που δείχνουν ένα αυτοκίνητο σταματημένο με το νερό να φθάνει στο επίπεδο των παραθύρων του και ένα φορτηγό να περνάει από αυτοκινητόδρομο όπου το νερό φθάνει τουλάχιστον τα 30 εκατοστά.

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism. 🎥 @pravda_eng pic.twitter.com/POeY5wxKpR

The Kinburn Spit, located on the Black Sea coast of Mykolaiv Oblast, may temporarily become an island due to the blowing up of the Kakhovka HPP and the leakage of water from the Kakhovka Reservoir. #StandWithUkraine This is Kherson now. https://t.co/mJK9RkOxaK pic.twitter.com/G2nYt4id0n