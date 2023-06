Η πρώτη δορυφορική εικόνα από το φράγμα Καχόβκα - Εκκενώνονται περιοχές, κίνδυνος για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η πόλη Νόβα Καχόβκα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την έκρηξη στο φράγμα - Εικόνες απόλυτης καταστροφής - Χάρτες με τις περιοχές που εκκενώνονται - Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού Δνείπερου

Αλληλοκατηγορίες ανταλλάσουν Ρωσία και Ουκρανία μετά την ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνα, μια από τις σοβαρότερες καταστροφές μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκατοντάδες σπίτια εκκενώνονται καθώς η στάθμη του νερού έχει αυξηθεί σε πάνω από 11 μέτρα (36 πόδια) στην πόλη Νόβα Καχόβκα η οποία και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο ποταμός Δνείπερος έχει μολυνθεί με 150 τόνους βιομηχανικών λιπαντικών σύμφωνα με το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ κίνδυνος υπάρχει και για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

On the right bank of the #Dnieper, 16,000 people found themselves in a critical flood zone, said the head of the #Kherson regional military administration Prokudin. pic.twitter.com/MLmNKzq9ft — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Σπίτια εκκενώνονται ακόμα και σε τμήματα της πόλης της Χερσώνας που απέχουν περίπου 85 χιλιόμετρα (52 μίλια) από το φράγμα. Η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα της Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος του ελεγχόμενου από την Μόσχα τμήματος της ουκρανικής περιοχής της Ζαπορίζια.

Χάρτης με τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Δορυφορική εικόνα από το BBC Verify, μαρτυράει το μέγεθος της καταστροφής που είναι τεράστιο. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού.

Κίνδυνος για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Με την ανατίναξη του γιγαντιαίου φράγματος Καχόβκα στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Χερσώνα θα μπορούσε να απελευθερωθούν 18, 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bild». Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, Γιεβγκένι Μπαλίτσκι προειδοποιεί ότι η στάθμη του νερού έχει ανέβει πάνω από 11 μέτρα στη Νόβα Καχόβκα.

Επισήμανε επίσης είπε ότι ορισμένοι κάτοικοι της πόλης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη του φράγματος. Παράλληλα, επισήμανε ότι η στάθμη του νερού κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία έχει πέσει κατά 2,5 μέτρα - και αναμένεται να πέσει έως και 7 μέτρα.

Ο επικεφαλής της πυρηνικής επιτήρησης του ΟΗΕ είπε ότι η έλλειψη νερού ψύξης στο πυρηνικό εργοστάσιο - που βρίσκεται περίπου 100 μίλια (160 χιλιόμετρα) από το φράγμα Kakhovka - θα μπορούσε να διαταράξει τις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours pic.twitter.com/qLHDou2fv6 — BNO News (@BNONews) June 6, 2023

Η Ρωσία ξεκινά έρευνα

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία διερευνά σοβαρά εγκλήματα, υποστηρίζει ότι έχει ξεκινήσει ήδη ποινική έρευνα για την έκρηξη στο φράγμα.

Η φερόμενη επίθεση στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Νόβα Καχόβκα, καταδικάστηκε τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, με τις δύο χώρες να επιρρίπτουν κατηγορίες η μία στην άλλη για το ποιος ευθύνεται για την τεράστια αυτή καταστροφή.

Από την πλευρά το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο φράγμα. Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι η ζημιά είναι αποτέλεσμα «ρωσικής τρομοκρατικής επίθεσης» και ότι το Κρεμλίνο θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες διεθνείς κυρώσεις.

Οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν καταδικάσει έντονα την επίθεση. Ωστόσο, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι η παραβίαση του φράγματος ήταν μια «σκόπιμη πράξη δολιοφθοράς» από την Ουκρανία.

The level of the #Dnieper River below the #Kakhovka Reservoir rose by 10 meters and may rise another 2.5 meters to 12.5 meters. pic.twitter.com/6rj9wfJEC3 — Medan (@sumnjam) June 6, 2023

