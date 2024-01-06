ΗΠΑ: Καθηλώνουν 171 αεροπλάνα Boeing για ελέγχους ασφαλείας μετά την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση

Η κορυφαία ρυθμιστική αρχή της αεροπορίας των ΗΠΑ διέταξε την προσωρινή καθηλωση ορισμένων αεροσκαφών Boeing 737 MAX 9 για ελέγχους ασφαλείας μετά από έκρηξη στο πάνελ καμπίνας αργά την Παρασκευή που ανάγκασε ένα ολοκαίνουργιο αεροπλάνο της Alaska Airlines να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Ένα κομμάτι ατράκτου έσκισε την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους της Alaska Airlines (ALK.N) κατά την απογείωση από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθοδόν προς το Οντάριο της Καλιφόρνια, αναγκάζοντας τους πιλότους να γυρίσουν πίσω και να προσγειωθούν με ασφάλεια ενώ στο αεροπλάνο επέβαιναν 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Το αεροπλάνο ήταν σε υπηρεσία μόλις οκτώ εβδομάδες.

«Η FAA απαιτεί άμεσες επιθεωρήσεις ορισμένων αεροπλάνων Boeing 737 MAX 9 προτού μπορέσουν να επιστρέψουν στην πτήση», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας Μάικ Γουίτακερ το Σάββατο. «Η ασφάλεια θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο ήψη των αποφάσεών μας καθώς βοηθάμε την έρευνα του NTSB για την πτήση 1282 της Alaska Airlines», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Η Boeing (BA.N) δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση που απαιτεί άμεσες επιθεωρήσεις αεροπλάνων 737-9. Η οδηγία καλύπτει 171 αεροπλάνα.

Η Alaska Airlines (ALK.N) νωρίτερα το Σάββατο καθήλωσε οικειοθελώς τον στόλο της με 65 αεροσκάφη Boeing MAX 9 (BA.N) για ελέγχους ασφαλείας. Το πρωί του Σαββάτου, η Αλάσκα είπε ότι πάνω από το ένα τέταρτο των επιθεωρήσεων είχε ολοκληρωθεί χωρίς νέα προβλήματα και ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν και πάλι διαθέσιμα για να πετάξουν.



Τρόμος στον αέρα για τους επιβάτες της Alaska Airlines

Τον τρόμο έζησαν οι 171 επιβάτες της πτήσης 1282 της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Παρασκευής, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 4:52 μ.μ. και επέστρεψε στο Πόρτλαντ λίγο πριν τις 5:30 μ.μ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα παράθυρο να έχει αποκολληθεί.

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια, έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με το BBC.

Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines είπε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων μας είναι πάντα η πρωταρχική μας προτεραιότητα, επομένως, ενώ αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το πλήρωμα πτήσης μας εκπαιδεύτηκε και προετοιμάστηκε για να διαχειριστεί με ασφάλεια την κατάσταση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση και πρόσθεσε: «Ερευνούμε τι συνέβη και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες» .

Αμέσως μετά το συμβάν, ο πιλότος κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα. «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε ο πιλότος. «Πρέπει να κατέβουμε στα 10.000 (πόδια)».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, επιβάτες ανέφεραν ότι μετά την αποσυμπίεση που προκλήθηκε στην καμπίνα σκίστηκε το πουκάμισο ενός παιδιού ενώ τα κινητά τηλέφωνα εκσφενδονίστηκαν .

Άλλος επιβάτης δήλωσε ότι μία μαμά προσπαθούσε να κρατήσει το παιδί της στη θέση του.

Ωστόσο ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

