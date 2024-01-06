Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πέντε έμποροι ναρκωτικών που διείσδυσαν από τη Συρία μεταφέροντας μεγάλα φορτία όπλων και ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που διήρκησαν μια μέρα στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Ο στρατός καταδίωξε περισσότερους από 80 ένοπλους λαθρέμπορους που είχαν περάσει στο έδαφος της Ιορδανίας κάτω από πυκνή ομίχλη, δήλωσαν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Ιορδανία βλέπει μια αύξηση στις απόπειρες διείσδυσης στο έδαφός της από εμπόρους ναρκωτικών που έχουν διασυνδέσεις με ιρανικές πολιτοφυλακές, οι οποίες ασκούν μεγάλη επιρροή στη νότια Συρία, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

