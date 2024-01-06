Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε drone στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη, όπου οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε ένδειξη "υποστήριξης" προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

"Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από εδάφη της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καταρρίφθηκε σε νόμιμη άμυνα από το (αντιτορπιλικό) USS Laboon στα διεθνή ύδατα στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά σε αρκετά εμπορικά πλοία. Δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα ή ζημιές", δήλωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

