Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις έπληξαν τη Βενεζουέλα, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και εκατοντάδες παγιδευμένους.

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα και η πρωτεύουσα Καράκας έχουν πληγεί περισσότερο, με εκατοντάδες κτίρια κατεδαφισμένα, το διεθνές αεροδρόμιο κλειστό λόγω ζημιών, διακοπές ρεύματος και αερίου, καθώς και μεμονωμένα περιστατικά λεηλασιών.

Ενώ οι ντόπιοι προσπαθούν απεγνωσμένα να απεγκλωβίσουν τους οικείους τους ακόμη και με γυμνά χέρια, οι τοπικές αρχές έχουν ξεπεράσει τα όριά τους. Ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και πολυάριθμες χώρες οργανώνουν μαζική αποστολή διασωστών και ανθρωπιστικής βοήθειας για να ανταποκριθούν στην τεράστια καταστροφή.

Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους και ανάγκασαν την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 188, οι τραυματίες 1.520 και 200 τα άτομα που έχουν παγιδευτεί.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900. Σημειώθηκε παράλληλα ότι έχουν ακολουθήσει και τουλάχιστον 30 μετασεισμοί.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Οι τρομακτικές αναφορές τούτη την ώρα από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για σχεδόν 40.000 αγνοούμενους, ενώ ο Χόρχε Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς.

Οι ισχυροί σεισμοί που συγκλόνισαν τον «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό:

7,5 – Γιουμάρε, Βενεζουέλα

7,2 – Γιουμάρε, Βενεζουέλα

6,9 – Κούτζι, Ιαπωνία

5,6 – Καλιφόρνια, ΗΠΑ

5,4 – Κοκόπο, Παπούα Νέα Γουινέα

A pair of powerful earthquakes rocked Venezuela, tearing down buildings, closing the country’s main airport and sending panicked residents of the capital pouring into the streets. At least 146 have died, the acting president said Thursday, warning that the toll was expected to… pic.twitter.com/byaOua2DuE — The Associated Press (@AP) June 25, 2026

«Η γη τρέμει»

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

The scale of destruction in Venezuela is staggering 💔 https://t.co/U2L2L8Awb1 pic.twitter.com/2oJyyao3YO — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας.

Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Παράλληλα, μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, με άνδρες και γυναίκες να βγαίνουν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ανταπόκρισης σε καταστροφές, το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες των τοπικών αρχών, με τον οργανισμό να χαρακτηρίζει την περιοχή ως προτεραιότητα για διεθνείς ομάδες διάσωσης.

Όπως αναφέρεται, «αν και το εύρος των απωλειών και των ανθρωπιστικών αναγκών παραμένει ακόμη ασαφές, είναι σαφές ότι οι ζημιές είναι σοβαρές». Η πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής, ενώ εκτιμάται ότι οι απώλειες ενδέχεται να είναι σημαντικές και ότι είναι πιθανές νέες μετασεισμικές δονήσεις.

Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο άνδρας.

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

A woman waves to call for help from the top of a building destroyed by a powerful twin earthquakes that levelled dozens of buildings in Venezuela. pic.twitter.com/4l2htUiSI4 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) June 25, 2026

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

🇻🇪 Heartbreaking moment: Elderly man holds tightly to his partner's hand, shielding her as the Venezuela earthquake shakes their home.

pic.twitter.com/BO1K8iZMcH — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Rescue operations underway in Venezuela following massive earthquakes. pic.twitter.com/FDVMKG79tL — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

«Η βοήθεια επείγει»

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.

Πηγή: skai.gr

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