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Μουντιάλ: Φορτισμένος ο Μέσι μετά τον τελικό, αλλά χωρίς το βλέμμα του 2014

Ο Μέσι έμεινε ψύχραιμος αλλά φορτισμένος μετά την ήττα από την Ισπανία, χωρίς το κενό βλέμμα του 2014, έχοντας πλέον πίσω του το έπος του 2022

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Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι έζησε έναν ακόμη τελικό Μουντιάλ, αυτήν τη φορά με την Αργεντινή να λυγίζει στην παράταση απέναντι στην Ισπανία. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» παρέμεινε ψύχραιμος, αλλά το πρόσωπό του ήταν εμφανώς φορτισμένο. Στάθηκε όρθιος για λίγα δευτερόλεπτα, σαν να προσπαθεί να επεξεργαστεί το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής, πριν καθίσει στο χορτάρι και δώσει το χέρι του στους Ισπανούς που περνούσαν από μπροστά του.

Δεν θύμιζε το κενό βλέμμα του χαμένου τελικού του 2014, εκείνη τη στιγμή που έμοιαζε να κουβαλάει όλο το βάρος του κόσμου μετά την ήττα από τη Γερμανία. Έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε -κυρίως το έπος του 2022, το τρόπαιο που άλλαξε για πάντα τη σχέση του με τη διοργάνωση και τον τοποθέτησε στο πάνθεον των κορυφαίων.

Το βλέμμα του στο MetLife Stadium δεν ήταν απόγνωση. Ήταν περισσότερο μια ήρεμη αποδοχή, μια σιωπηλή συνειδητοποίηση ότι ο κύκλος των Μουντιάλ για εκείνον έχει κλείσει με τρόπο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ 2026
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