Η πιο όμορφη στιγμή του τελικού: Η αγκαλιά του Μέσι με τον Γιαμάλ

Μία από τις πιο όμορφες εικόνες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είχε να κάνει με το τρόπαιο, αλλά με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέσι και του Λαμίν Γιαμάλ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και να κατακτά το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της, ο νεαρός άσος της «ρόχα» έσπευσε να αγκαλιάσει το ποδοσφαιρικό του είδωλο, σε μια στιγμή γεμάτη αμοιβαίο σεβασμό.

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