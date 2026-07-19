Με ειδικά μηχανήματα και συνεργεία ο δήμος Αθηναίων καθαρίζει κάθε εβδομάδα, συνήθως Σαββατοκύριακα, το κέντρο της πρωτεύουσας. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Χάρης Δούκας στον ΣΚΑΪ «έχουμε πολύ τουρισμό και προσπαθούμε να είναι οι δημόσιοι χώροι καθαροί».

Για τις καταγγελίες πως ξεχειλίζουν οι κάδοι με τα σκουπίδια στην Αθήνα ο κ. Δούκας απαντά πως «η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα νούμερα δείχνουν ότι είμαστε 25% κάτω σε αιτήματα από ό,τι πριν 3 χρόνια. Κάνουμε 8 προγράμματα τη μέρα στο κέντρο της Αθήνας, 8 φορές δηλαδή τη μέρα έρχονται τα απορριμματοφόρα για να μαζέψουν τα απορρίμματα. Αυτό σημαίνει κάθε 3 ώρες οι κάδοι γεμίζουν την ημέρα».

Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει πως «σε καμία άλλη πρωτεύουσα δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλά εστιατόρια. Το μάζεμα των σκουπιδιών σε άλλες πρωτεύουσες είναι μια φορά τη μέρα. Άρα ανά 3 ώρες είναι γεμάτοι οι κάδοι και κάνουν μια υπερπροσπάθεια τα απορριμματοφόρα για να τα αντιμετωπίσουν. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι νούμερο 1 προορισμός και δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, με νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες».

Ο κ. Δούκας επισήμανε πως ξεκίνησε και το πρόγραμμα ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε 3 γειτονιές στην Αθήνα, Κουκάκι, Εξάρχεια, Μετς και γίνεται προσπάθεια να επεκταθεί σε όλη την πόλη. «Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, βελτιωνόμαστε συνέχεια. Αποτυπώνονται τα αιτήματα. Οι πιο δύσκολοι μήνες είναι Ιούνιος, Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος, διότι είναι οι μήνες όπου έχουμε πάρα πολύ τουρισμό», σημείωσε.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τη δυσοσμία στο κέντρο και κυρίως στην Ομόνοια, λέγοντας πως «ναι, είναι τοξικό. Υπάρχουν τοξικοεξαρτημένοι συμπολίτες μας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της απίστευτης ζέστης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το πρόβλημα στην Αθήνα είναι γνωστό. Όμως οφείλουμε να έχουμε κάνει μια αναλυτική καταγραφή. Η αστεγία στην Αθήνα είναι αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από 1.000 άτομα και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε το Κέντρο Αστέγων. Βεβαίως και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αξιοπρέπεια, αλλά και οι γειτονιές αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να τους έχουμε σε συγκεκριμένους χώρους, σε συγκεκριμένες δομές δικές μας». Ερωτώμενος για κλείσιμο του ξενώνα φιλοξενίας χρηστών τοξικών ουσιών, απάντησε πως οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές.

Για τα μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως: «Θα ανοίξουν χώροι φιλοξενίας. Επίσης θα έχουμε συνέχεια drones, 24 ώρες για να μπορούν να παρακολουθούν σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ένδειξη φωτιάς ή ακραίας θερμοκρασίας, για να μπορούμε να επέμβουμε. Και βεβαίως δίνουμε συνέχεια νεράκια».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.