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Μπήκαν για την απονομή Ινφαντίνο και Τραμπ, χαιρετούσαν και οι εξέδρες απαντούσαν με άγριες αποδοκιμασίες

Ινφαντίνο και Τραμπ μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή, χαιρετούσαν τις εξέδρες και ο κόσμος τους αποδοκίμαζε έντονα

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Τραμπ Ινφαντίνο

Η απονομή του Μουντιάλ 2026 είχε απρόσμενη ένταση πριν καν φτάσει το τρόπαιο στα χέρια της Ισπανίας. Ο Τζάνι Ινφαντίνο και ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, χαιρετώντας τις εξέδρες καθώς πλησίαζαν προς το βάθρο. Η αντίδραση του κόσμου όμως ήταν άμεση και ξεκάθαρη: Έντονες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και μια διάχυτη δυσαρέσκεια που κάλυψε το γήπεδο.

Οι δύο άνδρες συνέχισαν να χαιρετούν, αλλά οι εξέδρες απαντούσαν σταθερά με έντονο θόρυβο, δημιουργώντας μια φορτισμένη εικόνα λίγο πριν η «ρόχα» σηκώσει το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Η στιγμή έδωσε έναν απρόβλεπτο τόνο στην απονομή, πριν οι παίκτες της Ισπανίας παραλάβουν το τρόπαιο και πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στην κορυφή του κόσμου.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ντόναλντ Τραμπ Τζάνι Ινφαντίνο
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