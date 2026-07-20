Η απονομή του Μουντιάλ 2026 είχε απρόσμενη ένταση πριν καν φτάσει το τρόπαιο στα χέρια της Ισπανίας. Ο Τζάνι Ινφαντίνο και ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, χαιρετώντας τις εξέδρες καθώς πλησίαζαν προς το βάθρο. Η αντίδραση του κόσμου όμως ήταν άμεση και ξεκάθαρη: Έντονες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και μια διάχυτη δυσαρέσκεια που κάλυψε το γήπεδο.

Οι δύο άνδρες συνέχισαν να χαιρετούν, αλλά οι εξέδρες απαντούσαν σταθερά με έντονο θόρυβο, δημιουργώντας μια φορτισμένη εικόνα λίγο πριν η «ρόχα» σηκώσει το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Η στιγμή έδωσε έναν απρόβλεπτο τόνο στην απονομή, πριν οι παίκτες της Ισπανίας παραλάβουν το τρόπαιο και πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στην κορυφή του κόσμου.

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