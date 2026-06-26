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Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στη Βενεζουέλα για υποστήριξη στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι δυνάμεις «θα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και υποστήριξη στο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης, στις ομάδες έρευνας και διάσωσης»

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Πολεμικό αεροσκάφος ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Οι δυνάμεις «θα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και υποστήριξη στο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης, στις ομάδες έρευνας και διάσωσης και διυπηρεσιακούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς θα αποτιμούν τις ζημιές, θα εντοπίζουν τραυματίες και θα παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές», αναφέρει ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια στη Βενεζουέλα, αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ Βενεζουέλα Σεισμοί βοήθεια επιχείρηση διάσωσης
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