«Έσπασε» ο Μέσι όταν το γήπεδο τον αποθέωσε στην παραλαβή των μεταλλίων! Λίγη ώρα μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στην παράταση, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» είχε παραμείνει ψύχραιμος, με ένα φορτισμένο αλλά ήρεμο βλέμμα που δεν θύμιζε το κενό του 2014. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής.

Όμως η στιγμή της παραλαβής άλλαξε τα πάντα. Το MetLife Stadium σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε με ένα χειροκρότημα που έμοιαζε να τον αγκαλιάζει ολόκληρο. Ο Μέσι λύγισε. Έβαλε κλάματα και έμεινε ακίνητος, σαν Θεός του ποδοσφαίρου που για μια στιγμή άφησε να φανεί όλο το βάρος, η πορεία, η αγάπη και η ιστορία που κουβαλάει.

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