Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό.

Η πρόεδρος Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο.

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών — ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Πλαισιωμένη από τον αδελφό της Χόρχε, πρόεδρο του κοινοβουλίου, και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, η κ. Ροντρίγκεζ εξέφρασε τα συλλυπητήριά στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών.

Πηγή: skai.gr

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