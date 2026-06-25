Βενεζουέλα: Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον φονικό σεισμό

Ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

H Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό της Βενεζουέλας μετά τον καταστροφικό σεισμό κοντά στην Καράκας.

Με ανάρτησή του στο X το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνει πως η χώρα μας εκφράζει τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στέκεται δίπλα σε όλους όσους επλήγησαν.

#Greece expresses its solidarity with the people of Venezuela following the devastating earthquake near Caracas.



We extend our deepest condolences to the families of the victims and stand by all those affected. pic.twitter.com #Greece expresses its solidarity with the people of Venezuela following the devastating earthquake near Caracas.



We extend our deepest condolences to the families of the victims and stand by all those affected. pic.twitter.com/fhb0LaJEjW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2026 /fhb0LaJEjW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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