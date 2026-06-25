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Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στη Βενεζουέλα- Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τον φονικό σεισμό

Με ανάρτησή του στο X το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνει πως η χώρα μας στέκεται δίπλα σε όλους όσους επλήγησαν, στο περιθώριο του φονικού σεισμού στο Καράκας

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Βενεζουέλα: Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον φονικό σεισμό

Ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

H Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό της Βενεζουέλας μετά τον καταστροφικό σεισμό κοντά στην Καράκας.

Με ανάρτησή του στο X το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνει πως η χώρα μας εκφράζει τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στέκεται δίπλα σε όλους όσους επλήγησαν.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Βενεζουέλα ΥΠΕΞ
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