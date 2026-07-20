Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου: Η στιγμή που ο Ρόδρι σηκώνει στον αέρα το τρόπαιο

Το άξιζε και το πήρε. Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ και επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου μετά το 2010, κατακτώντας (όπως και τότε) διαδοχικά το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ρόδρι ανέβηκε τελευταίος στην ειδική σκηνή που είχε στηθεί στο «MetLife Stadium» και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της «ρόχα». Εκείνος που θέλησε να κλέψει από τη λάμψη των πρωταγωνιστών ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού παρέδωσε τα μετάλλια στις αποστολές των φιναλίστ, μαζί με τον Τζάνι Ινφαντίνο, όπως και το βαρύτιμο τρόπαιο, θέλησε να παραμείνει στη σκηνή, ακόμα και όταν σήκωσε την κούπα ο Ρόδρι. Ο πρόεδρος της FIFA έτρεξε προς το μέρος του, λογικά για να του πει ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

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