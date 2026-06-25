Προαναγγελία κλιμάκωσης: Ο Ζελένσκι ενέκρινε εκστρατεία 40 ημερών κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έπειτα από διαβούλευση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας σχετικά με πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ενέκρινε μια εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών με στόχο να πιέσει τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Ενέκρινα μια επιχείρηση 40 ημερών της Υπηρεσίας με στόχο να ασκηθεί πίεση στο κράτος-επιτιθέμενο, προκειμένου να οδηγηθεί στον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram.

Σημειώνεται ότι εδώ και μήνες, η Ουκρανία πραγματοποιεί διαδοχικά κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσου και μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία ή σε περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, εστιάζοντας κυρίως σε εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας.



Πηγή: skai.gr

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