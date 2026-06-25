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Συγκλονιστικές εικόνες στη Βενεζουέλα: Γυναίκα ζητά βοήθεια στα συντρίμμια, το ηλικιωμένο ζευγάρι στον τρόμο και η διάσωση σκύλου

 Γυναίκα ζητά βοήθεια από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου - Ηλικιωμένος κρατά το χέρι της συντρόφου του την ώρα του σεισμού - Η διάσωση παγιδευμένου σκύλου

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Βενεζουέλα

Συγκλονιστικές εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και της απόγνωσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη Βενεζουέλα. Μετά τους δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν πολλά κτίρια, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν συγκλονιστικές στιγμές ανθρώπινης αγωνίας αλλά και ελπίδας.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια πολλών κτιρίων που κατέρρευσαν. Ο επίσημος απολογισμός κάνει ήδη λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες.

Η κραυγή για βοήθεια από μια γυναίκα στα συντρίμμια

Ένα από τα πιο βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα σε κατάσταση σοκ να κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου ζητώντας βοήθεια.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι που αρνήθηκε να χωριστεί

Συγκίνηση προκαλεί ένα άλλο βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης. Ένας ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να κρατάει σφιχτά το χέρι της συντρόφου του μέσα στο σπίτι τους που τραντάζεται βίαια. Παρά τον τρόμο και τα αντικείμενα που πέφτουν γύρω τους, ο ηλικιωμένος παραμένει δίπλα της, προστατεύοντάς την με το σώμα του μέχρι να σταματήσει ο εγκέλαδος.

Η συγκλονιστική διάσωση παγιδευμένου σκύλου

Σε άλλο βίντεο, διασώστες φαίνονται να βρίσκουν ζωντανό σκύλο που είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια. 

Υπενθυμίζεται πως η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με τον προσωρινό ακόμα απολογισμό. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός
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