Η «φανέλα», οι εκλογές και το στοίχημα της συσπείρωσης

Της Δώρας Αντωνίου

Η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα και κάθε άλλο παρά διαδικαστικό χαρακτήρα θα έχει. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παρουσιάσει στους βουλευτές του κόμματος όχι μόνο έναν απολογισμό του έργου που έγινε τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο μέσω στη χρονιά που πέρασε, αλλά και το συνολικό αφήγημα με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πορευθεί κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο κ. Μητσοτάκης σταθερά επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Βεβαίως, οι βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος κινούνται σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου. Και το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει η σημερινή συνεδρίαση είναι ότι όλοι θα πρέπει να «ιδρώσουν τη φανέλα». Οτι οι βουλευτές θα πρέπει να κινηθούν δυναμικά και να μεταφέρουν στις περιφέρειές τους το έργο που η κυβέρνηση έχει κάνει. Παράλληλα, να προβάλλουν τις προτεραιότητες και τον σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία, δηλαδή το προεκλογικό πρόγραμμα. Παραμένουν στο «οπλοστάσιο» των βουλευτών το φυλλάδιο απολογισμού όσων έγιναν από το πρόγραμμα με το οποίο η Ν.Δ. διεκδίκησε την εκλογική νίκη το 2023, αλλά και το φυλλάδιο με το νέο προεκλογικό πρόγραμμα. «Το είπαμε, το κάνουμε» είναι το βασικό σύνθημα για το έργο που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση και το οποίο στόχος είναι να αποτελέσει και τη βάση για να πειστεί το εκλογικό ακροατήριο ότι και όσα τώρα λέγονται, δεν αποτελούν κενές υποσχέσεις.

Η κυβέρνηση προτάσσει την ενίσχυση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων ως κεντρικό διακύβευμα στην προσπάθεια αύξησης των δημοσκοπικών ποσοστών. Και οι βουλευτές θα κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας να πειστούν να επιστρέψουν στη Ν.Δ. ψηφοφόροι που την επέλεξαν στις προηγούμενες εκλογές και τώρα εμφανίζονται να επιλέγουν την αποχή ή να κοιτάζουν προς κάποια άλλη επιλογή. Βεβαίως, θα συνεχιστούν οι περιοδείες του πρωθυπουργού, αλλά και οι εξορμήσεις κλιμακίων κυβερνητικών στελεχών σε όλη τη χώρα.

Βεβαίως, οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραπέμψει τέσσερις βουλευτές για πλημμελήματα και να αρχειοθετήσει τη δικογραφία για τους υπόλοιπους επτά, διαμορφώνουν θετικό κλίμα ενόψει της σημερινής συνεδρίασης. Η απόφαση για άρση ασυλίας όσων αναφέρονταν στη δικογραφία είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια και διαμαρτυρίες από την πλευρά των βουλευτών, που θεωρούσαν ότι μένουν ακάλυπτοι από την ηγεσία. Τώρα το κλίμα είναι διαφορετικό, ιδιαίτερα μετά το μήνυμα που εξέπεμψε το Μέγαρο Μαξίμου ότι ακόμα και οι βουλευτές που παραπέμπονται μπορούν να είναι στα ψηφοδέλτια, καθώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Μόλις χθες, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε για το θέμα: «Η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμεληματικές πράξεις, με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά».

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να γίνει συζήτηση και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενόψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας την προσεχή Πέμπτη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

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