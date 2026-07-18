Την Κάγια Κάλας υποδέχθηκε ο Έλληνας διοικητής της επιχείρησης «Ασπίδες» επί της φρεγάτας Bergamini

Ο διοικητής της επιχείρησης «Ασπίδες» αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης υποδέχθηκε, στις 16 Ιουλίου, την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας και αντιπροσωπεία της ΕΕ επί της ιταλικής φρεγάτας Bergamini

Όπως ανακοινώθηκε από την επιχείρηση «Ασπίδες», κατά την επίσκεψη, η Κάγια Κάλλας και η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με μέλη του πληρώματος της φρεγάτας και ενημερώθηκαν σχετικά με την επιχείρηση «Ασπίδες».

On 16 July, Rear Admiral Vasileios Gryparis, Commander of Operation ASPIDES, welcomed the EU HR/VP Kaja Kallas, and an EU delegation onboard the Italian Frigate BERGAMINI. During the visit, they met with members of the ship's crew and received an update on the Operation. pic.twitter.com/jOMhNAExBL — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) July 17, 2026

Η Κάγια Κάλλας υπογράμμισε ότι το Τζιμπούτι είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός εταίρος για την ΕΕ, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» προστατεύει ζωές, υποστηρίζει το εμπόριο και τη σταθερότητα.

Παράλληλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα πλοία δεν μπορούν να διασφαλίσουν ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, χωρίς αξιόπιστους συμμάχους στη στεριά».

Σημείωσε, επίσης, ότι τους τελευταίους 29 μήνες, η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει παράσχει προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και έχει διασώσει 128 ναυτικούς.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει έναν απόλυτα αμυντικό σκοπό, συνεισφέρει στη σταθερότητα της περιοχής και στην ευημερία παρέχοντας ασφάλεια στους ναυτικούς και προστατεύοντας τα παγκόσμια αγαθά.

Πηγή: skai.gr

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