Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, κατά σειρά 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν ο ένας αμέσως μετά τον άλλον τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), που τόνισε πως φοβάται «μεγάλες» ζημιές.

Βίντεο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Simón Bolívar της Maiquetía (CCS), το κύριο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Καράκας:

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

«Του κύριου σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών προηγήθηκε, 39 δευτερόλεπτα νωρίτερα, προκαταρκτικός σεισμός μεγέθους 7,2», ανέφερε το USGS, αναθεωρώντας προς τα πάνω την αρχική εκτίμησή του για τον πρώτο σεισμό, που ήταν 7,1 βαθμοί.

Οι δυο πολύ ισχυρές δονήσεις, που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας, κάπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, έγιναν σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλο, σε διαφορετικά βάθη, κατά τα δεδομένα του USGS.

Βίντεο από τις σεισμικές δονήσεις και τις εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια:

NEW VIDEO: Widespread damage to buildings in La Guaira, Venezuela after powerful earthquakes. pic.twitter.com/Nmz11PRvV7 — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

The moment a 7.1-magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela, causing swimming pool water to flow down from a high-rise building. pic.twitter.com/86yLolDeTX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Summary: Two powerful earthquakes struck western Venezuela near San Felipe within about a minute of each other.



The quakes, preliminarily measured at magnitudes 7.2 and 7.5, caused building collapses across several cities.



USGS says roughly 8 million people experienced strong… — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

📹 Vídeo

🇻🇪 Doblete sísmico de #Venezuela, terremotos: 7.2 y 7.5 Mw [24/Jun/2026]



Labores de rescate en los edificios colapsados en Los Palos Grandes, #Caracas.



=> Se reportan múltiples personas atrapadas dentro de los escombros.



=> Equipos de rescate, cuerpos de emergencia y… pic.twitter.com/HTO0GJaeZ4 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

“Res Dol de Oro 5 en la llanada donde está mi apartamento así está en estos momentos Dios mete tu mano creo fielmente en ti y mi llamado a la humanidad conciencia, cuiden a los demás a los que quedaron desamparados cuídenlo, protéjanlos y protejan todas esas viviendas que… pic.twitter.com/N0ggI26G9M — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 24, 2026

#URGENTE 7pm Colapso edificio en Tucacas, Falcón. Se desconoce la cantidad de personas atrapadas.#ENDESARROLLO pic.twitter.com/u3MqPz0xtP — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 24, 2026

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα, επιστήμονες φοβούνται πολύ βαρύ απολογισμό θυμάτων

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών, στην πρωτεύουσα Καράκας, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού.

Ακόμη δεν υπάρχει κανένας απολογισμός των αρχών.

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 ως ακόμη και τους 100.000.

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα.

Άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X.

«Απίστευτο»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

Πηγή: skai.gr

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