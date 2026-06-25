Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους το σκηνικό της καταστροφής στη Βενεζουέλα, μετά τους απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας. Οι «δίδυμοι» σεισμοί προκάλεσαν κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό, με τον αριθμό των νεκρών να είναι έως στιγμής άγνωστος, και τις εκτιμήσεις για τα θύματα να είναι εφιαλτικές.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι είναι νεκροί, και 700 τραυματίες, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με το Associated Press. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, δήλωσε η Ροντρίγκεζ.

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Το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ) αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων αργούν να δημοσιευτούν. Τρεις άνθρωποι έχουν αναφερθεί νεκροί στο Καράκας.

En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



💔😭🇻🇪 pic.twitter.com/KRq3WNqj4D — Guillo (@codiguillos) June 24, 2026

Τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια μέσα σε ένα μεταποκαλυπτικό τοπίο. Η Λα Γκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ. Τα περισσότερα κτίρια στην περιοχή είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του '60 ή του '50 ή και παλαιότερα.

Έως και 15 κτίρια στην πολιτεία φέρονται να έχουν καταρρεύσει λόγω των σεισμών, δήλωσε η Ροντρίγκεζ.

Reuters

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμογενή ζώνη, στο σημείο όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά την αντίστοιχη της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το USGS, υπολογίζεται ότι 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 1812, όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριδα και Καράκας.

Το 1967, ένας άλλος ισχυρός σεισμός έπληξε το Καράκας, προκαλώντας την κατάρρευση πολυκατοικιών και τον θάνατο 240 ανθρώπων, κυρίως σε μια εύπορη συνοικία στο κέντρο της πόλης.

Οι εκτιμήσεις για τα θύματα

Το USGS επικαιροποίησε το μοντέλο του σχετικά με τον πιθανό αριθμό των θυμάτων από τους σεισμούς, μειώνοντας την πιθανότητα για τα δύο χειρότερα σενάρια, αλλά εξακολουθεί να δείχνει 39% πιθανότητα οι νεκροί να κυμανθούν μεταξύ 1.000 και 10.000.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει πιθανότητα 37% για 10.000 έως 100.000 νεκρούς.

En venezuela, un tipo estaba escapando de su departamento por el terremoto

Y a cada piso que bajaba el edificio se hacia mas y mas mierda pic.twitter.com/fgLKaR2PKn — ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026

Νωρίτερα, το μοντέλο έδειχνε 30% πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 100.000 και 44% πιθανότητα να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000.

Το USGS αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες οικονομικές ζημιές ισοδυναμούν με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Οι προβλέψεις προέρχονται από το σύστημα PAGER του USGS (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response - Σύστημα Άμεσης Αξιολόγησης Παγκόσμιων Σεισμών για Ανταπόκριση).

Το PAGER είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί αρχικά σεισμικά δεδομένα για να εκτιμήσει την κλίμακα και τον αντίκτυπο ενός σεισμού.



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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πρόεδρος Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο.

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών — ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Τραμπ: «Καταστροφικός αριθμός νεκρών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα «άφησαν πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία για θύματα.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν αφήσει πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές».

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Πηγή: skai.gr

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