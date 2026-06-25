Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου: Να περιληφθεί το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν σε μελλοντική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσινγκτον να συμπεριλάβει τα θέματα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και των ενόπλων οργανώσεων που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες της για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι ιρανικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων (του Ιράν), των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της υποστήριξής του στις ένοπλες οργανώσεις της περιοχής», ανέφεραν οι υπουργοί του εξαμελούς Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) στο κοινό ανακοινωθέν τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Τα θέματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο αμερικανοϊρακινό πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών.

Στο οικονομικό σκέλος, «κάθε εμπορική συναλλαγή και κάθε επένδυση με το Ιράν πρέπει να συνοδεύεται από όρους και να είναι αναστρέψιμη», πρόσθεσαν οι υπουργοί, καλώντας την Τεχεράνη να σεβαστεί τους όρους του μνημονίου συνεννόησης και «να σταματήσει την αποσταθεροποιητική της συμπεριφορά».

Επίσης, οι έξι χώρες στηρίζουν «την ελεύθερη, άνευ όρων ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ», χωρίς την επιβολή «διοδίων, τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου» στα Στενά.

Ο Ρούμπιο, ολοκληρώνοντας σήμερα την περιοδεία του στην περιοχή, είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά τους.

Μιλώντας νωρίτερα στη συνεδρίαση των υπουργών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της, πολλοί εκ των οποίων θεωρούν πολύ «ήπιο» το μνημόνιο συνεννόησης, ιδίως αφού δέχτηκαν πλήγματα από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Ρούμπιο είπε ότι οι χώρες του Κόλπου συμμερίζονται ορισμένες «πολύ σοβαρές ανησυχίες» και θέλουν να ενημερώνονται για κάθε βήμα της ειρηνευτικής συμφωνίας. Αν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στα Στενά, «τότε θα έχουμε πρόβλημα», πρόσθεσε, ενώ νωρίτερα δήλωσε στους υπουργούς ότι «καμία χώρα στον πλανήτη δεν έχει το δικαίωμα να χρεώνει για τη χρήση διεθνών θαλάσσιων διαύλων» και ότι τα τέλη για τη ναυσιπλοΐα δεν θα αποτελέσουν ποτέ μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι έξι χώρες του GCC (Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Κουβέιτ) είναι στρατηγικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και προσέφεραν, σε κάποιο βαθμό, επιμελητειακή υποστήριξη στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ως αποτέλεσμα, έγιναν στόχοι ιρανικών αεροπορικών πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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