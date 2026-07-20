Εμπαπέ: Δεύτερο σερί Χρυσό Παπούτσι και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου, χάρη στο 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Η «ρόχα» πρόσθεσε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της και έκλεισε μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, ανατροπές και προσωπικά ρεκόρ.

Στο μέτωπο των σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Χρυσό Παπούτσι, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 10 γκολ. Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε στα 8, καθώς δεν βρήκε δίχτυα στον τελικό, παρά την εντυπωσιακή πορεία του μέχρι τον τελευταίο αγώνα.

Η μάχη στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών πήρε φωτιά, με Εμπαπέ και Μέσι να ξεπερνούν τα 20 γκολ σε Μουντιάλ και να αφήνουν πίσω τους ιστορικά ονόματα. Ο Γάλλος ανέβηκε στα 22, ο Αργεντινός στα 21, ενώ ακολουθούν οι Κλόζε, Ρονάλντο, Μίλερ, Κέιν και οι υπόλοιποι θρύλοι της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έκλεισε έτσι με νέα κορυφές, νέα ρεκόρ και μια Ισπανία που επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Αναλυτικά η λίστα με τους πρώτους σκόρερ:

Κιλιάν Εμπαπέ 22

Λιονέλ Μέσι 21

Μίροσλαβ Κλόζε 16

Ρονάλντο 15

Γκερντ Μίλερ 14

Χάρι Κέιν 14

Ζιστ Φοντέν 13

Πελέ 12

Σάντορ Κότσιτς 11

Γιούργκεν Κλίνσμαν 11

Πηγή: skai.gr

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