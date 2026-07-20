Δικό της και αυτό! Έβγαλε το στέμμα από την Αργεντινή και ανέβηκε στην κορυφή του Κόσμου (μετά από εκείνη της Ευρώπης) η Ισπανία!

Λυγίζοντας με 1-0 την κάτοχο του τίτλου στην παράταση, με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106’, οι Ίβηρες κατέκτησαν για 2η φορά το Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν το 2010, όταν την είχε λυτρώσει ο Ινιέστα απέναντι στην Ολλανδία.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε ο Ντε Λα Φουέντε την Ισπανία. Στο τέρμα ο Σιμόν, στα στόπερ Κουμπαρσί και Λαπόρτ, με τους Πόρο και Κουκουρέγια στα πλάγια μπακ, Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ στα χαφ, με τους Γιαμάλ, Όλμο και Μπαένα να είναι η τριπλέτα πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ.

Με 4-4-2 η Αργεντινή. Στο τέρμα ο Ε. Μαρτίνες, με τους Ρομέρο και Λισάντρο στα στόπερ, Μοντιέλ και Ταλιαφίκο στα μπακ. Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ και Νίκο Γκονζάλες στα χαφ, με τον Μέσι πιο μπροστά και τον Άλβαρες στην κορυφή.



Το ματς

Η Αργεντινή θέλησε να επιβάλλει τους κανόνες της, κάνοντας κατοχή της μπάλας. Η Ισπανία πίεζε ψηλά και ήταν αυτή που είχε την πρώτη μεγάλη φάση στον τελικό. Όλμο και Γιαμάλ συνεργάστηκαν και η κόντρα στον ΜακΚάλιστερ επέτρεψε στον ξανθομάλλη άσο να τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του, ο οποίος πλάσαρε, αλλά τον σταμάτησαν οι δύο Μαρτίνες. Ο Λισάντρο κάνοντας προβολή με ρίσκο, ενώ έβαλε λίγο το χεράκι του και ο Εμιλιάνο.

Αυτή ήταν για ώρα η μοναδική καλή στιγμή στο ματς. Αφού η Ισπανία έβγαζε δύσκολα φάσεις, ενώ η Αργεντινή δεν πατούσε καν περιοχή. Θα μπορούσε ο Ογιαρθάμπαλ να γίνει επικίνδυνος στο 23’ στην μπαλιά του Ρόδρι, αλλά δεν συμμετείχε πιστεύοντας ότι είναι οφσάιντ.

Για να βρει κάποιος την επόμενη αξιοσημείωτη φάση έπρεπε να πάει στο 39’, με το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από τα όρια της περιοχής να μπλοκάρει ο Ε. Μαρτίνες. Στο 43’ ο Κουκουρέγια είχε συρτό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής και λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του γκολκίπερ της Άστον Βίλα.

Θέλοντας να γίνει πιο κυριαρχική και απειλητική μπήκε στο δεύτερο μέρος η Ισπανία. Στο 46’ ο Μπαένα σούταρε λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Μαρτίνες ήταν σε ετοιμότητα.

Στο 55’ η Ισπανία ξεδιπλώθηκε ωραία με Ρουίθ και Ογιαρθάμπαλ, αλλά ο Άλβαρες τούς χάλασε τα σχέδια την ύστατη στιγμή. Λίγο μετά ο Όλμο έκανε το γύρισμα, αλλά ο Μοντιέλ έδιωξε στο ύψος του πέναλτι προ του Κουκουρέγια.

Σε ένα σημείο που πίεζε πολύ, η Ισπανία απείλησε με τον Όλμο, ο οποίος αιφνιδίασε τον Μαρτίνες με εκτός περιοχής σουτ, κερδίζοντας το κόρνερ στο 64’.

Η Ισπανία θα μπορούσε στο 67’ να ανοίξει το σκορ, με τον Γιαμάλ να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά με το δεξί και τον Φεράν την κεφαλιά πάνω στον Μαρτίνες.

Για πρώτη φορά στο 73’ η Αργεντινή έβγαλε επίθεση με προϋποθέσεις και αρκετούς παίκτες, αλλά κόπηκε πριν πατήσει περιοχή, παραμένοντας χωρίς τελική.

Ακολούθως η Αργεντινή είχε και πάλι δύο κολλητές φάσεις στο 77’, με σουτ του Πέδρι από τα όρια της περιοχής που έβγαλε ο Μαρτίνες, όπως και στο πολύ δυνατό σουτ του Κουμπαρσί.

Νέα μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 είχε η Ισπανία στο 81’ για το 1-0. Ο Γουίλιαμς σέντραρε, ο Λαπόρτ έκανε την κεφαλιά από εξαιρετικό σημείο, με την μπάλα να κοντράρει και τον Μαρτίνες να μπλοκάρει.

Χαμένη ευκαιρία για το 1-0 είχε και στο 87’ η Ισπανία, με τον Φεράν Τόρες να κάνει σκαστό σουτ από θέση βολής, αστοχώντας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 είχε στο 90’+3’ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όταν σε πολύ γρήγορη κόντρα ο Γουίλιαμς έκανε δυνατό σουτ και όχι πάσα, με τον Μαρτίνες να αποκρούει.

Στη συνέχεια άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, όταν σε 50-50 φάση, ο Έντσο Φερνάντες σήκωσε στον αέρα τον Κουμπαρσί, αντικρίζοντας στο 90’+3’ δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είχε δει στο 82’ την πρώτη. Λίγο πριν το τέλος η Ισπανία είχε μία τελευταία… ζαριά για να πετύχει το «χρυσό» γκολ, αλλά το φάουλ του Γιαμάλ έβγαλε ο Μαρτίνες.

Με τεράστια ευκαιρία για την Ισπανία ξεκίνησε η παράταση. Ο Πέδρι σέντραρε, ο Γουίλιαμς έκανε σχεδόν εξ επαφής κεφαλιά και ο Μαρτίνες έσωσε ξανά, στην πιθανότατα μεγαλύτερή του επέμβαση στο ματς.

Στο 96’ ο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ από θέση βολής, αλλά δόθηκε νωρίτερα φάουλ εις βάρος του Μερίνο. Στο 103’ ο τελευταίος έστειλε την μπάλα λίγο έξω με κεφαλιά.

Η λύτρωση δόθηκε στο 106’. Μετά από σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Γουίλιαμς με κεφαλιά πάσα σέρβιρε στον Τόρες που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και με δυνατό σουτ γονάτισε τον Μαρτίνες.

Παραλίγο στο 114’ να γίνει το 2-0. Ο Τόρες έφυγε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε ξανά τον 33χρονο γκολκίπερ, αλλά ήταν οριακά εκτεθειμένος.

Η Αργεντινή τα έπαιξε όλα για όλα στο τέλος, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία στο 120’+2’ με τον Σιμεόνε να αστοχεί από το ύψος του πέναλτι μετά από κόρνερ του Μέσι.

Οι συνθέσεις

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (106’ Γκαρθία), Κουκουρέγια – Ρόδρι (99’ Ζουμπιμέντι), Φαμπιάν Ρουίθ (62’ Πέδρι)- Γιαμάλ, Όλμο (75’ Μερίνο), Μπαένα (75’ Γουίλιαμς)- Ογιαρθάμπαλ (62’ Τόρες).

Αργεντινή (Λουίς Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες – Μοντιέλ (58’ Μολίνα), Ρομέρο (70’ Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (44’ Οταμέντι), Ταλιαφίκο - Ντε Πολ (70’ Σιμεόνε), Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες (46’ Παρέδες) - Μέσι, Άλβαρες (102’ Σένεσι)

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Τόμαζ Κλάντσνικ, Άντραζ Κόβατσιτς (Σλοβενία)

4ος: Αντάμ ΜακΧαντμέχ (Ιορδανία)

VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία), AVAR: Νικολάς Γκάγιο, Κχαμίς Αλ Μαρί (Κατάρ)

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