Εορτολόγιo: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια
Πηγή: skai.gr
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Ανατολή ήλιου: 06:18 - Δύση ήλιου: 20:44 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 26 λεπτά - Σελήνη 6.4 ημερών
Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.