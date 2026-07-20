Εορτολόγιo: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια

Πηγή: skai.gr

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