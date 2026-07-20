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Εορτολόγιo: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου

  Ανατολή ήλιου: 06:18 - Δύση ήλιου: 20:44 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 26 λεπτά - Σελήνη 6.4 ημερών

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Εορτολόγιο

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτάζουν σήμερα
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