Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δοκίμασε για πρώτη φορά έναν υπερηχητικό πύραυλο κρουζ στον Ειρηνικό, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως η κίνηση αυτή αποτελεί ένα μήνυμα προς την Κίνα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να υπερισχύει σε όπλα.

Στις 17 Μαρτίου, ένα βομβαρδιστικό B-52 που πετούσε από την αεροπορική βάση Άντερσεν στο νησί Γκουάμ εκτόξευσε «ένα πλήρες πρωτότυπο επιχειρησιακό υπερηχητικό πύραυλο», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας σε δήλωση στο CNN.

Η δοκιμή του υπερηχητικού όπλου, που ονομάζεται επίσημα All-Up-Round AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), διεξήχθη στο χώρο δοκιμών Reagan στα νησιά Μάρσαλ, σχεδόν 2.600 χλμ στα ανατολικά του Γκουάμ, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το ARRW αποτελείται από έναν ενισχυτή πυραύλων και το υπερηχητικό όχημα ολίσθησης, το οποίο φέρει μια συμβατική κεφαλή.

«Πρόκειται να επιτεθεί σε υψηλής αξίας, ευαίσθητους στο χρόνο, επίγειους στόχους», αναφέρει ένα έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας του 2021.

Τα οχήματα με υπερηχητική ολίσθηση ταξιδεύουν με ταχύτητες μεγαλύτερες από 5 Μαχ ή περίπου 4.000 μίλια την ώρα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και την αναχαίτισή τους έγκαιρα. Μπορούν επίσης να κάνουν ελιγμούς και να αλλάζουν ύψος, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τα τρέχοντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προηγουμένως αναγνωρίσει ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη υπερηχητικών. Η Κίνα δοκιμάζει οχήματα υπερηχητικής ολίσθησης που μπορούν να φέρουν πυρηνικές και συμβατικές κεφαλές από το 2014, σύμφωνα με την Missile Defense Advocacy Alliance.

Η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται επίσης ότι αναπτύσσει υπερηχητικά όπλα.

Οι εικασίες ότι οι ΗΠΑ θα δοκίμαζαν έναν υπερηχητικό πύραυλο στον Ειρηνικό προέκυψαν στα τέλη Φεβρουαρίου ωστόσο, μετά τη δοκιμή η Πολεμική Αεροπορία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως πόσο γρήγορα ή πόσο μακριά πέταξε το ARRW ή αν χτύπησε κάποιον στόχο.

Αντίθετα, επισήμανε ότι «απέκτησε πολύτιμες γνώσεις για τις δυνατότητες αυτής της νέας, τεχνολογίας αιχμής».

Πρόσθεσε ότι η δοκιμή «βελτίωσε τις δυνατότητες και αξιολόγησης για τη συνεχή ανάπτυξη προηγμένων υπερηχητικών συστημάτων». Αλλά το μέλλον για το μοντέλο ARRW είναι αβέβαιο.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ηγέτες της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφεραν σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι δεν υπήρχαν σχέδια για προμήθεια ARRW για πολεμική χρήση.

Η Πολεμική Αεροπορία ζήτησε 150 εκατομμύρια δολάρια για ARRW το οικονομικό έτος 2024. Ωστόσο, ο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας δεν ενέκρινε καμία χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, σύμφωνα με έκθεση του Φεβρουαρίου από την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Οι τελευταίες δοκιμές του ARRW πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2023, αλλά η Πολεμική Αεροπορία έδωσε λίγες λεπτομέρειες για τα επιτεύγματα αυτών των δοκιμών.

