Ντάνι Άλβες: Στη φυλακή για ακόμη μια μέρα- Δεν πληρώθηκε η εγγύηση αποφυλάκισης

Το Δικαστήριο Βαρκελώνης συμφώνησε να αφεθεί ελεύθερος ο Ντάνι Άλβες μέχρι να εκδικαστεί ξανά η υπόθεση του, θέτοντας το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ ως εγγύηση.

Αυτό θα αργήσει για τουλάχιστον μία ημέρα καθώς το ποσό δεν έχει καταβληθεί ακόμα και η αποφυλάκιση του Βραζιλιάνου από τη φυλακή Brians 2 θα περιμένει.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εφημερίδα "La Vanguardia", ο πατέρας του Νεϊμάρ θα πληρώσει την εγγύηση του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα και φίλο του γιού του.

Dani Alves dormirá otra noche en prisión al no haber depositado el millón de fianza pic.twitter.com/WOLvcw0Jfj — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 21, 2024

