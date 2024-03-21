Λογαριασμός
Ντάνι Άλβες: Στη φυλακή για ακόμη μια μέρα- Δεν πληρώθηκε η εγγύηση αποφυλάκισης

Το Δικαστήριο Βαρκελώνης συμφώνησε να αφεθεί ελεύθερος ο Ντάνι Άλβες μέχρι να εκδικαστεί ξανά η υπόθεση του, θέτοντας το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ ως εγγύηση.

Αυτό θα αργήσει για τουλάχιστον μία ημέρα καθώς το ποσό δεν έχει καταβληθεί ακόμα και η αποφυλάκιση του Βραζιλιάνου από τη φυλακή Brians 2 θα περιμένει.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εφημερίδα "La Vanguardia", ο πατέρας του Νεϊμάρ θα πληρώσει την εγγύηση του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα και φίλο του γιού του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ντάνι Άλβες
