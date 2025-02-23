Εκλογές στη Γερμανία: Πρωτιά Μερτς με 28,5%, δεύτερο το ακροδεξιό AfD με 20,6%

Η νέα πρόγνωση αποτελέσματος για τις γερμανικές εκλογές δείχνει πρωτιά της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), δεύτερο το ακροδεξιό AfD και τρίτο το SPD, προϊδεάζοντας για μια δύσκολη επόμενη μέρα με σκληρές διαπραγματεύσεις και περιορισμένα δυνατά σενάρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση, το CDU/CSU υπό τον Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνει 28,5%, το ακροδεξιό AfD της Άλις Βάιντελ 20,6% και το SPD του Όλαφ Σολτς στο 16,5%. Σημειώνεται ότι κανείς δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με το AfD σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι πρόωρες εκλογές στη χώρα προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός τριμερούς συνασπισμού υπό την ηγεσία του κεντροαριστερού SPD του καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Ο υποψήφιος του CDU Φρίντριχ Μερτς θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος καγκελάριος και να επιλέξει να σχηματίσει συνασπισμό με το SPD και/ή τους Πράσινους. Το όριο εισόδου στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο είναι 5%.

Ειδικότερα, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) είναι όπως αναμενόταν οι νικητές των εκλογών, με ένα ποσοστό μόλις στο 28,5%, που όμως αποδεικνύει ότι δεν διαθέτουν δυναμική νίκης και πιθανότατα θα προκαλέσει γκρίνιες στα μεσαία και κατώτερα κομματικά γραφεία.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 20,6% έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της και έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Είναι η κερδισμένη των εκλογών τόσο σε αριθμούς, όσο και σε επίπεδο εντυπώσεων. Έχει επιβάλει την ατζέντα της και προσελκύει όλα τα βλέμματα φίλων και αντιπάλων στην Ευρώπη.

Για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) το 16,5% είναι μια σημαντική ήττα. Η αισιοδοξία που προσπαθούσε να μεταδώσει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Όλαφ Σολτς έμοιαζε εξωπραγματική και αποδείχτηκε ότι ήταν πράγματι τέτοια. Το δικό του πολιτικό μέλλον μοιάζει να έχει επισφραγιστεί, ενώ το ενδεχόμενο συμμετοχής ως μικρότερος εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες δεν είναι η καλύτερη αφετηρία για μια διαδικασία ανανέωσης.

Οι Πράσινοι με το 11,8% πληρώνουν το κόστος συμμετοχής τους στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κατάφεραν να συγκρατήσουν δυνάμεις, έχασαν λίγο, αλλά θα χρειαστεί τώρα να μπουν σε διαπραγμάτευση με τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τους απαξιώνουν ως άσχετους με την οικονομία.

Οι Φιλελεύθεροι (FDP) βρίσκονται όπως φαίνεται στο χείλος του γκρεμού και θα φανεί αν καταφέρουν να μην πέσουν. Κινούνται κοντά στο όριο του 5% και ειδικότερα στο 4,4%. Δεν θα είναι πάντως οι πιο περιζήτητοι κυβερνητικοί εταίροι σε ένα σχήμα που θα χρειαστεί και πάλι τρεις εταίρους

Για την Αριστερά Die Linke το ποσοστό 8,7% πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό αν θυμηθεί κανείς ότι στα τέλη του 2024 όλοι τους είχαν ξεγραμμένους. Υπήρξαν δημοσκοπήσεις που το «έβλεπαν», και δεν ήταν τελικά «ενθουσιασμός της στιγμής».

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ 4,9% μάλλον παρασύρθηκε από το καλό της αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο δεν μπόρεσε να ξαναπιάσει σε καμιά δημοσκόπηση. Χωρίς τα εφόδια μιας κοινοβουλευτικής παρουσίας θα είναι δύσκολο για τη Συμμαχία της (BSW) να επιβιώσει πολιτικά για μια τετραετία.

Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν το 4,6%.

Mε την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και την τελική κατανομή των εδρών θα μπορεί να πει κανείς περισσότερα για τις επιλογές της επόμενης μέρας.

Σημειώνεται ότι περίπου 59 εκατ. Γερμανοί εξέλεξαν σήμερα τους 630 βουλευτές του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου (Μπούντεσταγκ). Στις τελευταίες εκλογές του 2021 οι βουλευτές ήταν 736 λόγω διαφορετικού συστήματος κατανομής. Ο καγκελάριος εκλέγεται από τη νέα βουλή. Η προσέλευση στις κάλπες κατέρριψε ρεκόρ φθάνοντας το 84%, σύμφωνα με πρόγνωση του ινστιτούτου Infratest dimap.

Οι γερμανικές εκλογές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με στάσιμη ανάπτυξη, τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε να πλήξει τον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή τα πρώτα exit polls έδειξαν τον προβάδισμα του CDU/CSU με 29%, δεύτερο το AfD με 19,5%, τρίτο το SPD με 16% και στην τέταρτη θέση του Πράσινους με 13,5%.

Πότε θα προκύψει η νέα κυβέρνηση;

Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για ταχύ σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ την ίδια προσσδοκία έχουν εκφράσει και οι Βρυξέλλες και κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το πόσο γρήγορα θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα χρειαστεί να διαπραγματευτούν μεταξύ τους. Αυτό πάλι θα είναι σε συνάρτηση του πόσα κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή. Αν τα δύο μικρότερα κόμματα FDP και BSW τα καταφέρουν σήμερα το βράδυ, τότε θα χρειάζονται τουλάχιστον τρία ή και τέσσερα κόμματα για πλειοψηφία. Αυτό θα κάνει τις διαπραγματεύσεις δύσκολες και χρονοβόρες. Αν μείνουν εκτός Βουλής, τότε Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες θα μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το σενάριο που εύχονται και θεωρούν και αρκετά ρεαλιστικό πολλοί παρατηρητές.

Μερτς: «Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές - Χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση, ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει»

Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Φρίντριχ Μερτς απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του κόμματός του στο Βερολίνο μετά τη δημοσίευση του exit poll.

«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε, καταχειροκροτούμενος.



«Αυτό που έχω να πω στους ψηφοφόρους μας είναι να σας ευχαριστήσω που δείξατε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς και σε εμένα προσωπικά, δεδομένου ότι γνωρίζω τι σημαίνει αυτό από πλευράς ευθύνης», συνέχισε.



«Και γνωρίζω την κλίμακα της δουλειάς που έχουμε μπροστά μας, και με τον μεγαλύτερο σεβασμό θα την αναλάβω».



Τόνισε την ανάγκη να σχηματιστεί γρήγορα κάποιος συνασπισμός.

«Πάντα έλεγα ότι δεν τίθεται θέμα συνασπισμού με το AfD. Θα προσπαθήσω να σχηματίσω μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε ακόμη ο Μερτς.



«Ο έξω κόσμος δεν πρόκειται να μας περιμένει», επισήμανε.



«Τώρα θα μιλήσουμε μεταξύ μας και το συντομότερο δυνατό, πρέπει να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κυβέρνηση στη Γερμανία, μια κυβέρνηση ικανή να λειτουργήσει με βάση την πλειοψηφία».

Κάρστεν Λίνεμαν (CDU): Η Γερμανία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση

Η Γερμανία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων exit polls.



«Οι συντηρητικοί νίκησαν στις εκλογές» τόνισε ο Κάρστεν Λίνεμαν.

CDU/CSU: «Οι Πράσινοι δεν θα χρειαστούν

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), του βαυαρικού αδελφού κόμματος των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU), χαιρέτισε το «θετικό αποτέλεσμα» για τους συντηρητικούς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση - χωρίς τους Πράσινους.

«Ξεκαθαρίσαμε τι θεωρούμε πολιτική αλλαγή και ξεκαθαρίσαμε ότι αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνει το Κόμμα των Πρασίνων», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν συνασπισμό μαζί τους. Αντιθέτως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οικοδομήσουμε έναν συνασπισμό και δεν θα είναι απαραίτητοι οι Πράσινοι».

Όλαφ Σολτς: «Έχουμε ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα»

Ο Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την ήττα του την Κυριακή και συνεχάρη τον συντηρητικό αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς.

«Πρόκειται για ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση.

«Συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα», είπε ακόμη απευθυνόμενος στον Μερτς.

SPD: Είναι μια πικρή ήττα

Είναι μια πικρή ήττα για το SPD παραδέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ματίας Μιρς, αρνούμενος να προβλέψει ποια τροπή θα πάρουν οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης και με ποια μορφή θα μπορούσε να συμμετάσχει το κόμμα του σε αυτές.

Βάιντελ: Ανοικτή για διαπραγματεύσεις με τη Χριστιανοδημοκρατία

Εξαιρετικά ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα δήλωσε η υποψήφια καγκελάρις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Αλίς Βάιντελ, απλώνοντας, όπως είπε, χέρι συνεργασίας προς τη Χριστιανοδημοκρατία για να γίνει πράξη η θέληση του γερμανικού λαού.

Σχετικά ικανοποιημένος ο Πράσινος Χάμπεκ

Υπερηφάνεια για το κόμμα του που κατάφερε να ξεπεράσει τις άσχημες δημοσκοπήσεις και να συγκεντρώσει ένα ποσοτό περίπου ανάλογο με εκείνο του 2021 εξέφρασε ο υποψήφιος καγελάριος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ. Προέβλεψε πάντως δύσκολες και επίπονες πολιτικές διαβουλεύσεις.

Ράιχινεκ: Ευγνώμων για το αποτέλεσμα της die Linke

Ενθουσιασμός στο επιτελείο της Αριστεράς με την Χάιντι Ράιχινεκ να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τους ψηφοφόρους και να επιμένει στο σύνθημα της «Αλλαγής» χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αν της ζητηθεί.

Μια μακρά νύχτα για το FDP

O Βόλφγκανγκ Κουμπίκι από τους Φιλελεύθερους παραδέχτηκε ότι η νύχτα θα είναι μεγάλη, αφού είναι ακόμα ασαφές αν το κόμμα του θα είναι πάνω ή κάτω από το 5%.

Μερικές πρώτες χρήσιμες παρατηρήσεις

Το αποτέλεσμα αυτό είναι το χειρότερο στην ιστορία και για το SPD και για το CDU/CSU. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε ο Φρίντριχ Μερτς, άσχετα αν είναι πρώτος και θα λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Στην πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών η σιωπή με την οποία αντέδρασαν στα πρώτα αποτελέσματα τα λέει όλα. Ο Όλαφ Σολτς λογικά θα αναλάβει τις ευθύνες της ήττας, αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Το SPD δείχνει συχνά να μην γνωρίζει το όνομά του.

Θα έχει βεβαίως ψυχολογική σημασία αν η ακροδεξιά ξεπεράσει το 20% κάτι που φαίνεται δυνατό αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση έχει σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά της κι αυτό δεν είναι πιστοποιητικό καλής διαγωγής για κανέναν. και μόνο ότι όλοι ασχολούνται με το αν και ποιος θα συνεργαστεί κάποια στιγμή μαζί της είναι μια επιτυχία.

Η επιτυχία της Αριστεράς επιβεβαιώνει και αυτή την παρακμή του άλλοτε πανίσχυρου συστημικού δικομματισμού. Δείχνει επίσης πόσο χρήσιμη είναι για ένα κόμμα η «δουλειά στη βάση». Το γεγονός ότι ένα κόμμα, που το αντιμετώπιζαν ως «απόστημα» του πολιτικού συστήματος αναγκάζει κάποιους να το γλυκοκοιτάνε πλέον ως εταίρο μιλάει από μόνο του.

Τα κόμματα υπάρχουν όταν είναι χρήσιμα για τους πολίτες. Το ρητό θα επιβεβαιωθεί απόψε στα αποτελέσματα των Φιλελευθέρων και της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Σίγουρο είναι ότι οι πολίτες μεσοπρόθεσμα εκνευρίζονται με την υπεροψία κάποιων πολιτικών.

Οι Πράσινοι έχουν ακόμα καύσιμο στη μηχανή, αλλά αυτό λιγοστεύει και δεν είναι. Το ότι είχαν τις μικρότερες απώλειες από τα τρία μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα οφείλεται και στο ότι κατάφεραν να μείνουν μακριά από τις ευθύνες για την κατάρρευση της κυβέρνησης.

