Εκλογές στη Γερμανία: Ο Όλαφ Σολτς αναγνωρίζει την ήττα του, συγχαίρει τον Μερτς

Ο Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την ήττα του την Κυριακή και συνεχάρη τον συντηρητικό αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς.

«Πρόκειται για ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση.

«Συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα», είπε ακόμη απευθυνόμενος στον Μερτς.

Πηγή: skai.gr

