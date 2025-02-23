Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκλογές στη Γερμανία: Ο Όλαφ Σολτς αναγνωρίζει την ήττα του, συγχαίρει τον Μερτς

«Πρόκειται για ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση

Σολτς

Ο Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την ήττα του την Κυριακή και συνεχάρη τον συντηρητικό αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς.

«Πρόκειται για ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση.

«Συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα», είπε ακόμη απευθυνόμενος στον Μερτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλαφ Σολτς Εκλογές Γερμανία Φρίντριχ Μερτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark