ΕΕ: Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις 6 Μαρτίου σε έκτακτη σύνοδο κορυφής «για να λάβουν αποφάσεις» για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αντόνιο Κόστα.



«Αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου. Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στις διαβουλεύσεις μου με τους ευρωπαίους ηγέτες, άκουσα μια κοινή δέσμευση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ: ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη στην ήπειρό μας και στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι από κοινού με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη για να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αποφάσεις στις 6 Μαρτίου», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… — António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

