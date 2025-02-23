Λογαριασμός
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου ανακοίνωσε ο Αντόνιο Κόστα

«Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια» ανέφερε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

ΕΕ: Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις 6 Μαρτίου σε έκτακτη σύνοδο κορυφής «για να λάβουν αποφάσεις» για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αντόνιο Κόστα.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου. Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στις διαβουλεύσεις μου με τους ευρωπαίους ηγέτες, άκουσα μια κοινή δέσμευση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ: ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη στην ήπειρό μας και στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι από κοινού με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη για να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αποφάσεις στις 6 Μαρτίου», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
