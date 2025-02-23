Μητσοτάκης προς Μερτς: Θα είσαι ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας

Τα συγχαρητήριά του στον Φρίντριχ Μερτς για την εκλογική του νίκη απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X. Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η νίκη του επικεφαλής του CDU αποτελεί αποφασιστική νίκη για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη.
«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια @_FriedrichMerz! Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας» επισήμανε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 23, 2025
- Ανδρουλάκης: Να υλοποιήσει η κυβέρνηση την πρότασή μας για 120 δόσεις για χρέη σε εφορίες και ΕΦΚΑ
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει, γιατί δεν εξασφαλίζει τη δημοκρατία και τη διαφάνεια που απαιτούν οι πολίτες
- Μητσοτάκης: Πρωτογενές πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο - Αυξημένη επιδότηση για το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.