Μητσοτάκης προς Μερτς: Θα είσαι ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας

Τα συγχαρητήριά του στον Φρίντριχ Μερτς για την εκλογική του νίκη απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X. Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η νίκη του επικεφαλής του CDU αποτελεί αποφασιστική νίκη για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη.



«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια @_FriedrichMerz! Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας» επισήμανε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor. February 23, 2025

Πηγή: skai.gr

