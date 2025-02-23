Ο Πάπας Φραγκίσκος, που αντιμετωπίζει διπλή πνευμονία, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ενώ παρουσίασε ήπια νεφρική ανεπάρκεια, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό την Κυριακή.

Ο 88χρονος ποντίφικας χθες υπέστη παρατεταμένη ασθματική αναπνευστική κρίση η οποία απαιτούσε επίσης την εφαρμογή οξυγόνου υψηλής ροής.

Ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, λόγω της κατάστασης της υγείας του, απευθύνθηκε με γραπτό κείμενό του στους πιστούς στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε: «προσευχηθείτε για μένα».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μετάγγιση, λόγω αναιμίας και χαμηλών αιμοπεταλίων. Το Βατικανό και οι θεράποντες γιατροί πρόσθεσαν, πάντως, ότι ο Φραγκίσκος συνεχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον και ότι πέρασε μέρος της ημέρας καθήμενος σε πολυθρόνα, αν και με μεγαλύτερη δυσκολία απ' ό,τι τις προηγούμενες ημέρες.

Λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης και της ανάγκης να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών που χορηγούνται, οι γιατροί δεν μπορούν να προβλέψουν τον τυχόν αναγκαίο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των ασθενειών του Ποντίφικα.

Όπως αναφέρεται, τέλος, ο Αργεντινός πάπας, σήμερα το πρωί συμμετείχε στη λειτουργία της Κυριακής, στο διαμέρισμά του δέκατου ορόφου του νοσοκομείου Τζεμέλι όπου βρίσκεται, μαζί με τους συνεργάτες του και το νοσηλευτικό προσωπικό.

«Ο Άγιος Πατέρας συνεχίζει να είναι σε εγρήγορση και με καλό προσανατολισμό. Η πολυπλοκότητα της κλινικής εικόνας και η αναγκαία αναμονή για να δώσουν κάποια ανταπόκριση οι φαρμακολογικές θεραπείες, σημαίνουν ότι η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, στο διαμέρισμα που έχει εγκατασταθεί στον 10ο όροφο, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, μαζί με εκείνους που τον φροντίζουν αυτές τις ημέρες της νοσηλείας του», ανέφερε η ανακοίνωση από το Βατικανό.

Ο Πάπας εισήχθη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου, αφού είχε δυσκολία στην αναπνοή για αρκετές ημέρες και στη συνέχεια διαγνώστηκε πνευμονία και στους δύο πνεύμονες.

