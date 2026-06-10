Παναθηναϊκός ΑΚΤOR και Ολυμπιακός κοντράρονται στο T-Center για τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι αναζητούν την ισοφάριση και οι φιλοξενούμενοι το 3-1 και τον τίτλο.

Η ημέρα είναι ιδιαίτερη για τον οργανισμό της «πράσινης» ΚΑΕ, καθώς συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον θάνατο του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Στη θέση όπου καθόταν ο «πατριάρχης» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχαν από νωρίς τοποθετηθεί ένα πράσινο κασκόλ και μια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα, ενώ ακολούθησε και η κίνηση του Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος άφησε ένα μπουκέτο με 13 κόκκινα τριαντάφυλλα, αποτίοντας φόρο τιμής εκ μέρους των Πειραιωτών.

Στο Telekom Center βρέθηκε, μεταξύ άλλων και η σύζυγος του Παύλου Γιαννακόπουλου, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, η οποία κάθισε δίπλα στη θέση όπου καθόταν ο αείμνηστος πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.