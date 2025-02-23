Τουρκία: Επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν ανακοίνωσε η Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Κυριακής.



Συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Πηγή: skai.gr

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι το σχέδιο απέλασης Παλαιστινίων στην Αίγυπτο, την Ιορδανία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα είναι «απαράδεκτο».Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επισκέπτεται τη Δευτέρα την Άγκυρα, μετά και τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.