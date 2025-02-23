Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν ανακοίνωσε η Άγκυρα

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι το σχέδιο απέλασης Παλαιστινίων στην Αίγυπτο, την Ιορδανία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα είναι «απαράδεκτο»

Επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν ανακοίνωσε η Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Κυριακής. 

Συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, αναφέρει η τουρκική προεδρία.



Ο Ερντογάν επισήμανε ότι το σχέδιο απέλασης Παλαιστινίων στην Αίγυπτο, την Ιορδανία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα είναι «απαράδεκτο».

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επισκέπτεται τη Δευτέρα την Άγκυρα, μετά και τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ταγίπ Ερντογάν. 
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark