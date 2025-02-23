Τουρκία: Επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν ανακοίνωσε η Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Κυριακής.
Συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, αναφέρει η τουρκική προεδρία.
Ο Ερντογάν επισήμανε ότι το σχέδιο απέλασης Παλαιστινίων στην Αίγυπτο, την Ιορδανία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα είναι «απαράδεκτο».
Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επισκέπτεται τη Δευτέρα την Άγκυρα, μετά και τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ταγίπ Ερντογάν.
