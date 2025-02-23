Εκλογές στη Γερμανία - Exit Polls: Πρωτιά Χριστιανοδημοκρατών με 28,9%, δεύτερο το ακροδεξιό AfD με 19,7%

Η νέα πρόγνωση αποτελέσματος για τις γερμανικές εκλογές δεν έχει μεγάλες διαφορές. Προϊδεάζει όμως για μια δύσκολη επόμενη μέρα με σκληρές διαπραγματεύσεις και περιορισμένα δυνατά σενάρια.

Σύμφωνα με η νέα πρόγωνση, το CDU/CSU υπό τον Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνει 28,9%, το ακροδεξιό AfD της ΆΛις Βάιντελ 19,7% και το SPD του Όλαφ Σολτς 16,1%. Σημειώνεται ότι κανείς δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με το AfD σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι πρόωρες εκλογές στη χώρα προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός τριμερούς συνασπισμού υπό την ηγεσία του κεντροαριστερού SPD του καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Ο υποψήφιος του CDU Φρίντριχ Μερτς θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος καγκελάριος και να επιλέξει να σχηματίσει συνασπισμό με το SPD και/ή τους Πράσινους. Το όριο εισόδου στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο είναι 5%.

Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) είναι όπως αναμενόταν οι νικητές των εκλογών, με ένα ποσοστό μόλις στο 28,9%, που όμως αποδεικνύει ότι δεν διαθέτουν δυναμική νίκης και πιθανότατα θα προκαλέσει γκρίνιες στα μεσαία και κατώτερα κομματικά γραφεία.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 19,7% έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της και έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Είναι η κερδισμένη των εκλογών τόσο σε αριθμούς, όσο και σε επίπεδο εντυπώσεων. Έχει επιβάλει την ατζέντα της και προσελκύει όλα τα βλέμματα φίλων και αντιπάλων στην Ευρώπη.

Για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) το 16,1% είναι μια σημαντική ήττα. Η αισιοδοξία που προσπαθούσε να μεταδώσει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Όλαφ Σολτς έμοιαζε εξωπραγματική και αποδείχτηκε ότι ήταν πράγματι τέτοια. Το δικό του πολιτικό μέλλον μοιάζει να έχει επισφραγιστεί, ενώ το ενδεχόμενο συμμετοχής ως μικρότερος εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες δεν είναι η καλύτερη αφετηρία για μια διαδικασία ανανέωσης.

Οι Πράσινοι με το 13,2% πληρώνουν το κόστος συμμετοχής τους στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κατάφεραν να συγκρατήσουν δυνάμεις, έχασαν λίγο, αλλά θα χρειαστεί τώρα να μπουν σε διαπραγμάτευση με τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τους απαξιώνουν ως άσχετους με την οικονομία.

Οι Φιλελεύθεροι (FDP) βρίσκονται όπως φαίνεται στο χείλος του γκρεμού και θα φανεί αν καταφέρουν να μην πέσουν. Κινούνται στο όριο του 5%. Δεν θα είναι πάντως οι πιο περιζήτητοι κυβερνητικοί εταίροι σε ένα σχήμα που θα χρειαστεί και πάλι τρεις εταίρους

Για την Αριστερά Die Linke το ποσοστό 8,6% πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό αν θυμηθεί κανείς ότι στα τέλη του 2024 όλοι τους είχαν ξεγραμμένους. Υπήρξαν δημοσκοπήσεις που το «έβλεπαν», και δεν ήταν τελικά «ενθουσιασμός της στιγμής».

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ 4,7% μάλλον παρασύρθηκε από το καλό της αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο δεν μπόρεσε να ξαναπιάσει σε καμιά δημοσκόπηση. Χωρίς τα εφόδια μιας κοινοβουλευτικής παρουσίας θα είναι δύσκολο για τη Συμμαχία της (BSW) να επιβιώσει πολιτικά για μια τετραετία.

Mε την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και την τελική κατανομή των εδρών θα μπορεί να πει κανείς περισσότερα για τις επιλογές της επόμενης μέρας.

Σημειώνεται ότι περίπου 59 εκατ. Γερμανοί εξέλεξαν σήμερα τους 630 βουλευτές του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου (Μπούντεσταγκ). Στις τελευταίες εκλογές του 2021 οι βουλευτές ήταν 736 λόγω διαφορετικού συστήματος κατανομής. Ο καγκελάριος εκλέγεται από τη νέα βουλή. Η προσέλευση στις κάλπες κατέρριψε ρεκόρ φθάνοντας το 84%, σύμφωνα με πρόγνωση του ινστιτούτου Infratest dimap.

Οι γερμανικές εκλογές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με στάσιμη ανάπτυξη, τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε να πλήξει τον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας.

Η κατανομή των εδρών με βάση την αρχική πρόβλεψη

Πιθανοί συνασπισμοί

Σημειώνεται ότι για να επιτευχθεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός με απόλυτη πλειοψηφία χρειάζονται το λιγότερο 316 έδρες.

Ξεκάθαρος κεριδσμένος φαίνεται να είναι το ακροδεξιό AfD, το οποίο διπλασίασε περίπου το ποσοστό του. Το πώς θα είναι η επόμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το νεοφιλελεύθερο FDP. Εάν το κόμμα καταφέρει να ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην Μπούντεσταγκ, η κατανομή των εδρών θα καταστήσει πιθανότατα αδύνατο για τις δύο κεντρώες δυνάμεις, το SPD και το μπλοκ CDU/CSU, να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Αυτό θα σήμαινε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα χρειαζόταν και πάλι τρία κόμματα για να επιβιώσει. Αλλά αν το FDP δεν τα καταφέρει, ένας «μεγάλος συνασπισμός» του CDU/CSU και του SPD θα ήταν ο πιο σταθερός από όλους τους πιθανούς συνασπισμούς.

Ποσοστά ψήφων - Κέρδη και απώλειες

Μερτς: Ιστορική νίκη που μας δίνει μεγάλη ευθύνη

Για μια ιστορική νίκη του κόμματός του και εντολή διακυβέρνησης μίλησε ο Φρίντριχ Μερτς (CDU), ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνδρομή των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών. Μίλησε για μεγάλη ιστορική ευθύνη, εξέφρασε τον σεβασμό του για όλα τα άλλα κόμματα και στάθηκε στην ανάγκη να σχηματιστεί γρήγορα κυβέρνηση με στόχο η Γερμανία να επιστρέψει στη διεθνή σκηνή ως ισχυρή και αξιόπιστη δύναμη.

«Απόψε θα γιορτάσουμε και από αύριο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε», δήλωσε ο Μερτς σε μια πρώτη αντίδραση στο Βερολίνο, περιστοιχισμένος από υποστηρικτές του.

Κάρστεν Λίνεμαν (CDU): Η Γερμανία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση

Η Γερμανία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων exit polls.



«Οι συντηρητικοί νίκησαν στις εκλογές» τόνισε ο Κάρστεν Λίνεμαν.

CDU/CSU: «Οι Πράσινοι δεν θα χρειαστούν

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), του βαυαρικού αδελφού κόμματος των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU), χαιρέτισε το «θετικό αποτέλεσμα» για τους συντηρητικούς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση - χωρίς τους Πράσινους.

«Ξεκαθαρίσαμε τι θεωρούμε πολιτική αλλαγή και ξεκαθαρίσαμε ότι αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνει το Κόμμα των Πρασίνων», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν συνασπισμό μαζί τους. Αντιθέτως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οικοδομήσουμε έναν συνασπισμό και δεν θα είναι απαραίτητοι οι Πράσινοι».

Όλαφ Σολτς: «Έχουμε ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα»

Ο Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την ήττα του την Κυριακή και συνεχάρη τον συντηρητικό αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς.

«Πρόκειται για ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση.

«Συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα», είπε ακόμη απευθυνόμενος στον Μερτς.

SPD: Είναι μια πικρή ήττα

Είναι μια πικρή ήττα για το SPD παραδέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ματίας Μιρς, αρνούμενος να προβλέψει ποια τροπή θα πάρουν οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης και με ποια μορφή θα μπορούσε να συμμετάσχει το κόμμα του σε αυτές.

Βάιντελ: Ανοικτή για διαπραγματεύσεις με τη Χριστιανοδημοκρατία

Εξαιρετικά ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα δήλωσε η υποψήφια καγκελάρις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Αλίς Βάιντελ, απλώνοντας, όπως είπε, χέρι συνεργασίας προς τη Χριστιανοδημοκρατία για να γίνει πράξη η θέληση του γερμανικού λαού.

Σχετικά ικανοποιημένος ο Πράσινος Χάμπεκ

Υπερηφάνεια για το κόμμα του που κατάφερε να ξεπεράσει τις άσχημες δημοσκοπήσεις και να συγκεντρώσει ένα ποσοτό περίπου ανάλογο με εκείνο του 2021 εξέφρασε ο υποψήφιος καγελάριος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ. Προέβλεψε πάντως δύσκολες και επίπονες πολιτικές διαβουλεύσεις.

Ράιχινεκ: Ευγνώμων για το αποτέλεσμα της die Linke

Ενθουσιασμός στο επιτελείο της Αριστεράς με την Χάιντι Ράιχινεκ να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τους ψηφοφόρους και να επιμένει στο σύνθημα της «Αλλαγής» χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αν της ζητηθεί.

Μια μακρά νύχτα για το FDP

O Βόλφγκανγκ Κουμπίκι από τους Φιλελεύθερους παραδέχτηκε ότι η νύχτα θα είναι μεγάλη, αφού είναι ακόμα ασαφές αν το κόμμα του θα είναι πάνω ή κάτω από το 5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.